需要“紧急措施”的是针对尹锡悦内乱嫌疑的调查. December. 30, 2024 08:11. . 这是2013年10月的事情。首尔中央地方检察厅特别调查组逮捕了涉嫌在2012年大选前夕在推特上发表谴责在野党、拥护政府和执政党的文章捏造舆论的3名国家情报院职员。后来得知这一情况的国情院反驳称“完全没有经过通报程序”，调查组在调查职员15个多小时后将其释放。要想拘留国情院职员，必须根据《国家情报院职员法》提前向国情院院长通报。 当时，调查组没有向指挥上司——第二次长检察官和首尔中央地方检察厅厅长报告，而是向法院申请了逮捕令。检方认定这是无视指挥体系的抗命，将调查组长排除在职务之外。调查组长出席随后举行的国会国政监查，揭露称调查一直受到“外部压力”。他主张，中央地方检察厅检察长问他“有没有帮在野党的忙?”，事实上阻挠调查，因此只能通过自己的决断获得拘捕令并进行强制调查。他在国政监查中还表示：“我并不是效忠某个人。” 法务部对调查组长处以停职1个月的重罚后，把他降职到大邱高等检察厅。但法院认定，调查组动用上述“紧急措施”进行调查的国情院就是舆论造假嫌疑的实体。不仅涉嫌违反《国情院法》，而且涉嫌违反《公职选举法》，两项嫌疑均被认定有罪，国情院院长(元世勋）2018年被大法院判处有期徒刑4年。当时的调查组长就是水原地方检察厅骊州支厅长、宣布“12·3”紧急戒严的现任总统尹锡悦。 随着针对宣布紧急戒严事件的调查进行到尹总统的眼皮底下，尹总统一直延续着从约1年前起就提到的为了防止在野党立法暴走、查明不正当选举疑惑而采取“紧急措施”的说法。在尹锡悦受到违反现行法律批评仍试图采取的两个紧急措施中，一个最终成功，成为他进入最高权力者行列的跳板，但另一个是在违宪违法的批评中未能得到国民的支持而失败，受到弹劾审判并因涉嫌内乱头目而接受调查。 看到因紧急措施兴起的总统因紧急措施而没落，国民们正在宪政秩序近一个月没有恢复的情况下经历痛苦。看到曾担任检察总长的法律家兼一国总统的人使用“拒绝送达”的小伎俩，痛苦也相当大。国民还清楚地看到，当年声称要迅速强制调查国情院、没有向上级报告就逮捕其职员的人，如今面对检察机关和公调处的传唤要求一概不予回应。 尹总统29日最终没有回应公调处的第三次传唤要求。现在，尹总统主动到案的可能性已经消失。就像尹总统担任检察官时期调查国情院时一样，对尹总统的紧急措施迫在眉睫。公调处应该动员申请逮捕令等强制调查方案，迅速阻止毁灭证据。而且，希望总统警卫处绝对不要犯阻止公调处紧急措施的错误。国民现在希望采取紧急措施恢复宪政秩序，总统警卫应该忠诚的，是国民而不是总统。

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