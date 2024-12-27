韩德洙拒绝任命宪法法官……在野党今天表决弹劾案. December. 27, 2024 07:41. by 黄亨埈记者、高道艺记者、安圭永记者 constant25@donga.com、yea@donga.com、kyu0@donga.com. 代行总统职权的韩德洙26日表示：“代行总统职权的人在没有朝野达成政治协议的情况下做出政治决断，是否符合韩国的宪政秩序? 在朝野达成协议并提出议案之前，将搁置宪法法官的任命。”这实际上拒绝了共同民主党提出的“国会全体会议当天通过宪法法院3名法官的任命同意案后立即任命法官”的要求。 共同民主党立即反对称，“这表明了不愿任命宪法法官的正式立场”，继当天向全体会议报告韩德洙弹劾案后，决定于27日下午2时在国会全体会议上进行表决。这是提前了当初27日报告、30日之前表决弹劾案的日程。随着韩德洙在就任12天后成为弹劾对象，不仅造成韩国对外信任度等国内外混乱，朝野围绕代行总统职权的弹劾案表决人数问题展开强强对峙也不可避免。 当天下午1时40分左右，韩德洙在国会全体会议之前，发表了事先没有计划的紧急对国民谈话。他说：“代行总统职权是为了让国家度过危机而专注于稳定的国政运营，但要克制行使包括任命宪法机关在内的总统重大固有权限，这是韩国宪法和法律中的一贯精神。如果不可避免地要行使这种权力，作为国民代表的国会要首先达成朝野协议，这是迄今为止韩国宪政史上从未打破的惯例。”他还说：“我坚信朝野政治家们一定会表现出这样的领导能力，而且应该表现出这样的领导能力。如果朝野达成协议并提出方案，我将立即任命宪法法官。” 共同民主党院内代表朴赞大在韩德洙发表对国民谈话之后抨击称：“这一谈话承认自己不是代行总统职权而是‘内乱代行’。他一方面行使行使着最积极的权限——（法案）否决权，又狡辩着拒绝任命最形式上的代行职权——任命宪法法官。”“已更加明显，韩德洙是内乱主要任务的从事者”，表示将立即弹劾。 在野党当天在国民力量党议员拒绝参加的情况下，通过了宪法法官候选人马恩赫、郑桂先、赵汉昌的任命动议案。之后，国会议长禹元植敦促道：“宪法法院法第六条规定，宪法法院法官中的3人由国会选出。任命法官的国会程序已经结束，希望尽快结束任命。”他继而表示，“此次3名法官是朝野协商后推荐的人，对于按照程序的任命行为，以朝野协商为借口是牵强的”，对韩德洙进行了抨击。禹元植下午3点12分向政府通报了3名宪法法官的国会选举结果。

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