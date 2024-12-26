内乱调查和弹劾审理，尹锡悦都采用“拖字诀”. December. 26, 2024 07:38. by 许东俊记者、李相宪记者 hungry@donga.com、dapaper@donga.com. 因宣布“12·3”紧急戒严而涉嫌内乱头目（首领）的尹锡悦总统，对共同调查本部的第二次传唤也始终不作回应，最终没有接受调查。共同调查本部正在讨论是按照通常程序对尹锡悦发出第三次通知还是立即申请逮捕令。 据法律界25日透露，尹锡悦方面没有向由高级公职人员犯罪调查处（公调处）、警察厅国家调查本部特别调查团、国防部调查本部组成的共同调查本部提交律师选任文件，一直保持着沉默。共调本部继首次通知18日之前后，第二次通知圣诞节当天上午10点之前到案，两次都被置之不理。包括检方在将尹锡悦事件移交公调处之前的通知在内，已连续三次拒绝传唤。 据悉，共调本部考虑到尹锡悦是现任总统，正在考虑再次通知并等待的方案。通常，如果嫌疑人三次不接受传唤，调查机关就会执行逮捕令。调查机关在遵守所有程序，以免影响今后的调查和审判过程。鉴于尹锡悦方面表示“弹劾审理优先于调查”，今后也很有可能拒绝传唤，因此正在研究立即申请逮捕令的方案。共调本部人士解释说：“公调处和警察正在讨论所有的可能性。” 有意见一再指出，法律界人士出身的尹锡悦是在故意拖延调查。因为，尹锡悦方面虽然声称宪法法院的弹劾审理应该先于调查，但实际上拒绝接收弹劾审理文件等，在调查和弹劾审理上都没有合作。对于尹锡悦方面的沉默，宪法法院视为文件已经送达，并决定按原计划进行弹劾审理程序。法律界相关人士表示：“如果是检察官尹锡悦，会坐视嫌疑人的这种行为吗?” 当天，共同民主党对最终拒绝公调处传唤的尹锡悦指出：“‘不会逃避法律责任’的公开表示，也是欺骗国民的空话。把整个国家扔进泥潭，却为了自己生存而拒绝调查、推迟审判，这样子真是卑劣无比。”执政党国民力量党没有对尹锡悦不接受传唤表明正式立场。该党某人士表示：“所有国民都应按照规定的程序进行。这是要由尹总统判断后决定的问题。”

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