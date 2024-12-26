即将到来的华为风险. December. 26, 2024 07:37. . 最近无论走到哪里，听到的都只是弹劾总统的声音。距离美国当选总统特朗普的第二次执政只剩下不到一个月的时间，人们担心是否对特朗普不确定性变得迟钝。特别是，似乎完全忘记了应对“华为风险”的对策。但是，特朗普第二期将再次要求韩国“不要使用华为通信设备”，其强度将比第一期更强。 特朗普对华为的不信任根深蒂固。中国人民解放军军官出身的任正非1987年成立华为，销售小型通信设备。美国警告称，华为利用通信设备向中国政府转移机密情报。美国一直口头警告，在特朗普执政第一期拔刀相向。2019年5月，中国将华为及其70家子公司列入出口限制目录，开始实施制裁。 美国一直通过全球通信网、卫星、海底电缆等掌握世界信息。随着中国通信设备的铺设，信息被泄露，美国连想都不敢想。特朗普只能再次打击象征中国通信事业自力更生的华为。 美国要求友邦国家也采取同样的措施。下面介绍一下讲述美国构建数字时代霸权的著作《地下帝国》中的一段。“2020年2月，特朗普在与英国首相约翰逊的通话中，约翰逊刚刚拒绝英国通信企业停止购买华为设备的要求，特朗普愤怒地‘快要晕倒’并猛烈抨击。特朗普的愤怒超过了提高嗓门的水平。”在美国的这种压力下，日本、澳大利亚、英国、法国等国家排除了华为的设备。相反，韩国政府坚持说：“这是民间企业自主决定的事情。” 由于美国的制裁，华为的销售额在2020年停滞不前，2021年急剧减少。但2023年华为的销售额回到恢复趋势。据市场调查企业Omdia透露，以2023年为基准，华为在全球通信设备企业的占有率为31.3%，位居第一，其次是爱立信（24.3%）、诺基亚（19.5%）、中兴（13.9%）、三星电子（6.1%）。尽管美国制裁，华为还是重新站了起来。 在韩国移动通信业界，华为设备的占有率为10%左右。但是，华为持续大幅下调价格、承担拆除现有通信设备的费用等，正在攻占韩国市场。据悉，某移动通信公司将华为产品选为更换老旧设备的候选，最近完成了验收。 韩国政府处于既不能管制、也不能放手不管的暧昧状态。仅凭“担心安全”的推测很难阻止民间企业的投资决定。同时也要考虑对华外交。华为还是每年从三星电子、SK海力士购买万亿单位规模DRAM、NAND闪存的顾客。 但是，面对韩国政府的不回应，特朗普第二届政府可能会威胁说“将撤走驻韩美军”。美国国会在国防授权法案中包括了2020年底在海外部署美军兵力时，应考虑驻扎国家是否使用华为等中国企业5G移动通信技术的条款。 如果政府难以出面，企业自发宣布“购买韩国优先”如何呢? 在改变陈旧的通信基础设施、构建人工智能网络时，将国产通信设备放在首位。这也可以带动国内通信设备产业的培育。对于大部分中小、中坚企业的国内通信设备企业来说，这将成为优秀的圣诞老人礼物。

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