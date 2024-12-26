尹锡悦梦想的是回归权威主义独裁？. December. 26, 2024 07:37. . 随着尹锡悦总统荒唐地宣布“12·3”戒严和时任国防部长等核心参与者的妄动逐一浮出水面，国民产生了根本性的疑问。尹总统在任2年零7个多月的时间里，心怀的大韩民国政治是什么? 总统所表现出的与宪法所立足、现实中用国民牺牲堆积的民主共和精神相去甚远。这不禁让人怀疑，他梦想的是不是权威主义独裁。 尹总统深夜向国会派遣武装兵力，并指示把根据宪法进行解除戒严表决的议员们拉出来。接到总统“好像还没有达到议决法定人数，砸掉大门！”指示的特战司令官的话证明了扰乱国家宪法的内乱行为。但是，在法律判断之前，深陷于可以用武力践踏国会或者部分极右油管博主散播的不正当选举论，这一点令人害怕。 一直认为国会是低效率集团的总统，在今年议会选举以后似乎把国会当作了打倒的对象，所以才会那样地回避协治的建议和嘱托。总统忘记了，无论是自己还是国会，都是民心的代理人。尹总统本人仅以0.73%的差距获胜，却在左右政府的同时把在议会选举中取得压倒性胜利的在野党定性为反国家势力。总统在戒严之夜亲自交给警察厅长的逮捕对象名单中包括国会议长、朝野政党代表、前任大法院院长等，这将成为践踏大韩民国国民自尊心的决定性场面留在记忆里。 尹总统就任后，似乎有很多回到过去的场面。今年以来，总统不再前往国会。不参加国会开院仪式是1987年改宪以后的第一次，不参加新年预算案施政演说也打破了11年来的惯例。时隔10年再次举行国军日阅兵活动，去年和今年连续两年举行，是全斗焕政权以来的第一次。把政治时钟拨回到45年前的说法没有错。他在总统候选人时期曾说过，“除了政变和5·18之外，很多人都说（全斗焕）在政治上做得很好”，听起来很不寻常。 虽然总统自称担任公职26年，但他运营组织并不民主。沉醉在聚焦自己的信息之中，失去了节制，垄断了发言，阻止了讨论。据说，自己任命的国务委员们甚至自称“猫面前的老鼠”，甚是威严。总统虽然希望拥有强大的权威，但实际上似乎只与极少数人沟通，使自己处于孤立者状态。 民主的核心轴——法治也自行瓦解了。对在野党残酷、对妻子宽容的双重标准让检察机关遍体鳞伤。他亲自以介入议会选举的嫌疑起诉了前总统朴槿惠，自己却被怀疑和妻子、掮客明太均在一起介入了国民力量党公推。连自己的声音都被公开，他还用谎言搪塞，结果因更多录音的出现而被揭穿。 尹总统自找的破灭结局不仅仅是因为戒严。习以为常的刚愎自用和独断专行、只重视自己的想法，不管是幕僚、在野党还是舆论都闭耳不听，这种陈旧的风格的堆积，最终接近了决堤。虽然现行宪法和制度也不可能完善，但在此之前站在系统最顶点的总统的权威主义面貌，把大韩民国推进了危机。

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