加剧不平等的“廉价通胀”……要持续恢复成功的阶梯. December. 25, 2024 07:49. . 现在甚至出现了“廉价通胀”的说法。作为廉价和涨价的组合词，指的是廉价商品的价格比昂贵商品涨幅更大的现象。这是新冠疫情扩散后出现的现象之一。韩国银行分析了2020年1月到去年9月方便面、火腿等加工食品的价格变化，结果显示低价商品价格上涨16.4%时，高价商品只上涨5.6%。 收入越少，就越会寻找低廉的商品。但由于廉价通胀，连通胀都不平等。实际上，低收入阶层亲身感受到的物价上涨率高于高收入阶层。韩国银行分析称，从2019年第四季度到2023年第三季度之间，收入下游20%人群的实际累计物价上涨率为13.0%，比收入前20%的物价上涨率高出1.3个百分点。越是低收入层，越有可能为了购买更便宜的商品而花费更多的精力。如果加上“跑路费用”，低收入阶层的通胀负担进一步加重。 即使用更便宜的商品装满购物筐，勒紧裤腰带也很难摆脱低收入阶层。这在一周前首次发表的国家统计中也得到了确认。统计厅的“收入变动统计”显示，2021年收入下游20%的10人中有7人在1年后依然停留在收入下游20%。如果将范围扩大到2017年，5年里一直停留在低收入阶层的10人中有3人。与2022年和2021年相比，跌至更低收入阶层的人也高达17.4%。在这种情况下，靠“运气”的人更多了。今年第三季度购买彩票的家庭比重，以同一季度为准刷新了历史最高纪录。 尹锡悦政府经济政策的核心关键词是“活力经济”。今年7月还推出了路线图，表示“将通过活力经济实现平民、中产阶层时代”。路线图的三大轴心之一就是改善社会流动性。为了提高社会流动性，提出了扩充家庭收入和资产、减轻核心生活费、保护弱势群体和加强东山再起支援等方法。力争到2028年把相对贫困率降至经合组织平均水平，设定了多个目标。 由于“12·3”紧急戒严，现政府的政策正在进入废除程序。包含中长期课题的活力经济路线图也明显会作为“尹锡悦牌”政策被遗忘。但是为了激活韩国经济的活力，必须要有通过阶层流动恢复成功阶梯。这是撇开政治立场、任何人都会同意的事实。家庭收入和资产扩充等方法论也是一样。政治不确定性带来的经济政策空白很有可能持续到明年上半年。在业已制定的中长期课题中，朝野双方应继续推进能够一起努力的部分。如果连中长期结构改革也停止，政治状况带来的经济问题将更加严重。

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