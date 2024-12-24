副总理崔相穆正式宣布明年韩国经济增长率在1%后半段. December. 24, 2024 08:12. by 金道炯 dodo@donga.com. 韩国政府正式公布了对韩国明年经济增长率仅为1%（后半段）的预测。从明年开始，将废除海外旅行者可以不缴纳税金而进口到国内的酒瓶数限制。 副总理兼企划财政部长官崔相穆23日在政府世宗大厦召开记者招待会表示：“明年的增长前景有很多下行风险，因此下行是不可避免的”，“比起潜在增长率，小幅下降的可能性更大。”考虑到韩国的潜在增长率是2%左右，可以解释为预告了1%后半段的增长率。继上月末韩国银行将明年的实际国内生产总值（GDP）增长率预测下调至1.9%后，政府也预测很难守住被称为“增长马其诺防线”的2%增长率。 崔副总理就“12•3紧急戒严”之后的经济状况表示：“最近因为政治情况，心理有所萎缩，通商方面的不确定性也存在下行风险，这是非常困难的状况”，“要求转换思路，使原预算从1月1日开始尽快使用。”当天，崔副总理还发表了从明年开始废除海外旅行者可以带入国内的免税酒类的瓶数限制的计划。目前可以免税进口2升及400美元（约58万韩元）限度的酒，但取消瓶数限制，方便进口容量小、价格低廉的酒。另外，决定将免税店的专利手续费率下调50%，将年均400亿韩元的免税店业界的手续费率负担降低一半。

한국어