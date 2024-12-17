被罚下场的“检察官政治”. December. 17, 2024 07:50. by 崔惠玲记者、赵应亨记者 herstory@donga.com、yesbro@donga.com. 韩东勋16日辞去了国民力量党代表职务。距离7月23日他在全党大会上当选党代表146天。继因4月10日国会选举失败而辞去紧急对策委员长职务后，这次受国会通过尹锡悦总统弹劾案的影响，是他第二次在政治舞台上辞职。党内有人指出：“继检察官出身的总统被弹劾后，检察官出身的党代表也退位，‘检察官政治’被罚下了场。” 韩东勋当天在国会召开的记者见面会上表示：“真心对不起因此次紧急戒严事件而受苦的所有国民。虽然千方百计地努力为国家寻找弹劾之外更好的道路，但最终未果。都是因为我的不足。”他还强调：“如果赞同不正当选举阴谋论者、极端的油管博主或被他们商业性生产的恐怖所蚕食，保守派就不会有未来。” 韩东勋针对共同民主党代表李在明表示：“绝对不可能因为戒严的错误，共同民主党和李代表的暴走、犯罪嫌疑就能正当化。审判李代表的计时器没有停止。时间不多了。”记者会结束后离开国会时，他见到粉丝俱乐部“和勋在一起”的会员们，并表示“不会放弃”。亲韩东勋派议员表示：“韩代表将参加提前大选。” 在国民力量党内，韩东勋虽然在与尹锡悦总统对抗的“尹韩矛盾”局面中增强了存在感，但除党内20多名亲韩派议员之外，未能扩大势力，因此有分析认为“暴露了检察官出身的政治新人的局限性”。亲韩派核心议员表示：“政治上的对话和妥协很重要，但检察官出身的人不想听不想听的话。”一名再选议员表示：“韩代表确实存在独断专行的局限性。必须弥补这一点。” 随着韩东勋的辞职，也出现了国民力量党成了“重返亲尹党”的声音。党内相关人士表示：“在尹总统被弹劾的情况下，以亲尹派为中心，重量级议员集团、大邱庆北议员、法律界人士出身的议员等聚集在一起，正在强化党内既得权。”

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