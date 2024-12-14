外汇债务突破600万亿韩元，非法戒严引发“黑洞”. December. 14, 2024 07:19. . “一二·三”紧急戒严事态发生后，政治动荡持续，韩元对美元汇率居高不下。戒严事件发生前，如果超过1400韩元，外汇当局将进入紧急状态，但现在已经到了以保卫1450韩元为目标的危险境地。汇率水平本身固然是问题，但随着政治状况的动荡，汇率变动幅度也越来越大。各企业现在连制定明年事业计划的念头都不敢想。 高汇率的长期化将给经济带来巨大的冲击。目前，外汇债务多、信用度低的中小、中坚企业亮起了红灯。9月底，国内企业和金融圈的外汇债务首次超过了610万亿韩元，这是因为随着汇率的进一步上涨，换算成韩元的外汇债务本金和利息负担加重。在进口物价自10月以后连续两个月呈上升趋势的情况下，随着汇率的上涨，消费者物价有可能再次蠢蠢欲动。 很多人担心汇率暴涨会导致企业投资萎缩和增长率恶化。据国会预算政策处推算，实际汇率每上升1%，设备投资将减少0.9%左右，实际国内生产总值将下降0.16%左右。戒严事件爆发前，韩国银行预测明年的增长率将达到1.9%，如果高汇率持续下去，增长率可能会下降到1%中后段。也有人担心，如果外汇急剧流失导致外汇储备跌破4000亿美元大关，将对国家信用造成打击。 特朗普当选美国总统后，韩元对美元的汇率已经受到了上升的压力。再加上中国针对美国的关税威胁正在摆弄人民币贬值的牌。在力敌外部不利因素也很紧张的情况下，因政治不确定性扩大汇率不稳定是近乎自取灭亡的行为。

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