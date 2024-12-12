用消极抵抗阻止流血事件的现场指挥官和官兵们. December. 12, 2024 08:06. . 曾参与“一二·三”紧急戒严的特战司令官郭从根10日出席国会时爆料称，“从尹锡悦总统那里接到了‘尽快打破（国会）大门，把国会议员们拉出来’的指示”。总统室此前一直解释说，“为了能让国会判断是否同意（戒严），没有阻止（国会议员们进入国会全体会议场）”，但事实证明这是虚假的解释。 如果当天武装特殊部队队员强行试图掌握议员人身，就有可能发生流血冲突。阻止这一切的是拒绝上级违法指示的现场指挥官和官兵们。郭从根证实：“接到指示的现场指挥官们明确表示‘不行’。”据悉，国军反间谍司令部也组成了40人规模的国会镇压组，但队员们在前往国会的途中，通过在便利店喝咖啡、吃拉面的方法故意拖延时间，最终没有进入国会。 拒绝掌握中央选举管理委员会计算机室命令的也是实务指挥官。反间谍司令官吕寅兄称“这是总统的指示”，命令对计算机室进行管制，但遭到了7名校官和尉官级法务官的拒绝。据悉，向选举管理委员会出动的4个小组的100多人中，没有一人进入选举管理委员会大楼。反间谍司令部有关人士表示：“我们的队员没有达到执行非法命令的程度。” 有分析认为，如果军队指挥控制体系有条不紊地运作，戒严就会取得成功。分辨不正当命令的辨别能力和敢于与之抗衡的现场指挥官和官兵们，最终为国会争取了通过解除戒严决议案的时间，阻止了宪政中断事态。军队有时会通过反抗非法来爱国。

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