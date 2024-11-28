特朗普方面称“半导体补贴不合适”……三星和SK的9亿韩元补贴会不会被拿掉. November. 28, 2024 07:39. . 特朗普第二届政府的“政府效率部”部长被提名人表示，为了培养半导体、清洁能源事业，可能在执政后重新讨论拜登政府支付的补贴。如果这种意见成为现实，以在美国建设半导体工厂为条件得到9.5万亿韩元补贴的韩国半导体企业将遭受巨大的损失。 最近被任命为政府效率部共同部长的拉马斯瓦米通过社交媒体提到了美国商务部部长雷蒙德最近的采访内容，并表示补贴“非常不合适”。根据《半导体法》，雷蒙德在发言中认为，在拜登政府任期结束之前，将最大限度地支付向国内外企业承诺的补贴。拉马斯瓦米则表示：“政府效率部将研究所有这些‘临了手段’，并建议重新进行调查。” 三星电子、SK海力士分别从美国政府获得64亿美元和4.5亿美元补贴一事的不确定性增大。美国商务部本周最终决定向美国半导体企业英特尔提供78.6亿美元的补贴。但对韩国企业的补贴还在协商中。甚至有人提出，如果推迟到明年1月特朗普政府上台以后，补贴有可能被扣除。 由特斯拉首席执行官马斯克和拉马斯瓦米共同担任部长的政府效率部虽然不是政府的正式组织，但预计下届政府将在官僚主义、规制、减少政府支出方面行使强大权力。特朗普在上个月还是候选人时也表示：“（半导体补贴）连10美分都不用给。将征收高额关税，让半导体企业免费建在美国。”这就是不能轻易看过拉马斯瓦米此次发言的原因。 在这种情况下，韩国企业和政府有必要与建设工厂的美国地方自治团体等合作，提前支付补贴，同时调整投资速度。特别是，应该让特朗普方面接受，如果在没有相应奖励的情况下单方面施压，韩国企业没有理由建厂、创造就业岗位，为美国经济做出贡献。此外，韩国也需要与处于类似情况的其他国家政府、企业采取共同步调的战略。

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