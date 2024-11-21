明太均：“尹锡悦访问庆南时，给他介绍了两名预备候选人”. November. 21, 2024 08:29. by 昌原=崔元英记者、朴钟民记者 o0@donga.com、blick@donga.com. 据了解，尹锡悦总统夫妇涉嫌介入公推事件的核心相关人士明太均（54岁，拘留中）曾亲自向尹锡悦介绍了两名地方选举预备候选人。据悉，明某就自己发挥的作用向检方陈述称，“制定并支援了与大选相关的庆南地区日程”。 综合《东亚日报》20日的采访，被推测为是尹锡悦在宣布参加总统选举的2021年9月访问庆南地区的YouTube视频中包含了上述内容。在金海机场拍摄的视频中，明某将庆北高灵郡守和大邱市议员预备候选人裴某和李某介绍给尹锡悦，两人与尹锡悦交换了名片。 昌原地方检察厅专门调查组（组长：李志炯 次长检察官）19日传唤明某进行调查，询问了介绍这些人的经过。明某说：“那天不知道（裴某和李某）要来，去了之后发现他们来了。因为认识，所以介绍给了（尹锡悦）。” 明某还说：“在大选当时，我在庆南圈很多地方都起到了制定大选相关日程并支援的作用。没有特别的头衔。只是担当了向导的角色。”明某和前议员金映宣（64岁，拘留中）涉嫌以公推为借口从他们那里收受2.4亿韩元（违反《政治资金法》）。 检方认为，金映宣的会计负责人姜惠京提交的金映宣办公室电脑硬盘中有可能出现证明明某嫌疑的“烟雾弹”，正在集中分析。检方曾在该硬盘上确认，明某曾用电脑上Kakaotalk“发送给自己”功能传送了他与尹锡悦的通话录音文件。但目前检方还没有确保文件。

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