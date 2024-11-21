“经济腰杆”40多岁人群就业岗位减幅创历史新高. November. 21, 2024 08:28. by 世宗=苏雪姬记者 facthee@donga.com. 今年第二季度（4月至6月），未满30岁的青年层和起到“经济腰杆”作用的40多岁人群就业岗位分别以历史最大幅度减少。据分析，这是因为以建设业等为中心的内需业况不景气。相反，有分析称，60岁以上人群的工作岗位超过全体工资劳动岗位的增加幅度，“工作岗位向高龄层倾斜”现象进一步深化。 据统计厅20日公布的《2024年第二季度工资劳动岗位动向》显示，以今年5月为基准，全体工资劳动岗位为2083.9万个，比一年前增加了25.4万个。这是自新冠病毒疫情大流行时期的2020年第二季度（21.1万个）以来增幅最小的一次。 按年龄段来看，未满30岁人群的工作岗位减少了13.4万个，自2017年开始进行相关统计以来，降幅最大。40多岁人群也减少了5.6万个，同样出现了历史最大减幅。相反，高龄层60岁以上人群的工作岗位增加了26.1万个，超过了全体工资劳动岗位的增幅。50多岁和30多岁人群的工作岗位也分别增加了12.4万个和5.9万个。 从各产业来看，由于建设景气不振等原因，建设业的工作岗位比1年前减少了3.1万个，减幅最大。与建设业相关的房地产业工作岗位（-8000个）也大幅减少。与内需市场密切相关的批发零售业工作岗位仅比1年前增加了5000个，比前一季度（1.5万个）增幅有所减少。60岁以上人群以保健•社会福利（10.8万个）产业为中心增加了工作岗位，其中相当一部分是公共部门的工作岗位。 统计厅相关人士解释说：“未满30岁人群除了运输和仓库业之外，整体上就业岗位呈减少趋势”，“40多岁人群受到建设业不景气的直接打击，就业岗位大幅减少。”

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