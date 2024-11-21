共同民主党推动对“不起诉金建希”的3名检察官进行弹劾. November. 21, 2024 08:28. by 李胜宇记者、许东俊记者 suwoong2@donga.com、hungry@donga.com. 共同民主党计划在28日的国会全体会议上，对就总统夫人金建希涉嫌操纵德意志汽车股价事件下达不起诉处理意见的首尔中央地方检察厅检察长李昌洙（音）等3名检察官，发起弹劾案。 这是进入第22届国会以来，第七个面临弹劾的检察官。根据国会法，弹劾案必须在向全体会议发起24小时后的72小时内进行不记名投票表决。由此，围绕为处理弹劾案追加举行全体会议，朝野政党将发生冲突。 共同民主党院内核心相关人士当天表示：“将在28日的全体会议上发起对李检察长、首尔中央地方检察厅第四次长赵相元、首尔中央地方检察厅反腐败二部部长检察官崔载勋的弹劾案。29日表决的可能性也处于开放状态。”共同民主党认为，弹劾的理由是，对德意志汽车事件不作起诉是玩忽职守，违反了公务员保持中立及品格的义务。 不过，共同民主党内也有人指出，在25日李在明代表的教唆伪证一审宣判之前，应该克制过度的检察官弹劾。今年7月，该党就李在明牵连的事件调查，对水原地方检察厅城南支厅次长检察官姜白信等4名检察官提起了弹劾案，但后来又以需要进一步调查为由，提交给了国会法制司法委员会。去年，共同民主党主导通过了对大邱高等检察厅次长检察官孙俊成、釜山地方检察厅次长检察官安东完、大田高等检察厅检察官李廷燮的弹劾案，但宪法裁判所驳回了对安东完和李廷燮的弹劾。法司委共同民主党相关人士表示：“是集中于对李昌洙的弹劾案，还是一次性处理3名检察官，还需要进一步讨论。” 检察机关没有就共同民主党正在推进的弹劾案发表正式立场。检方相关人士表示：“处理案件不能成为弹劾的理由。这是不正当的弹劾。”

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