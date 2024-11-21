破产企业数创历史新高……“起码今年要活下来”. November. 21, 2024 08:26. . 调查显示，韩国今年前10个月申请破产的企业已经超过了以年为基准的历史最高值。1月至10月，全国法院处理的法人破产宣告（引用）件数为1380件，比去年同期（1081件）增加27.7%。这已经超过破产申请最多的去年全年（1302件）。曾忍受新冠疫情的企业因无法再忍受长期的不景气和高利率而崩溃。 破产企业不分批发及零售业、制造业、信息通讯业、建设业等行业。在制造业中主要集中在机械、装备、电子、金属加工领域。《东亚日报》采访组参观的京畿平泽、华城市一带，最近关门的工厂不在少数。在一家电子设备制造企业工厂前，只有破损的电视等库存被放置不管，在成车合作企业工厂，工厂设备被卡车运走卖掉。采访组见到的企业们表示：“抱着只能活过今年的心态坚持着。” 进入今年以来，虽然以半导体和汽车为中心恢复了出口，但中小企业表示完全感受不到经济复苏。因为高利息和高人工费带来的资金困难、来自中国的低价物量攻势等，出口好转的温气未能扩散到中坚、中小企业。大企业的情况并不是很好。在建设景气停滞和中国低价物量攻势下，浦项制铁今年关闭了两家工厂，现代制铁也决定中断庆北浦项工厂的运转。面临流动性危机的大企业为了应对经营的不确定性，甚至整理了精品事业，正在坚持。 问题是明年情况也不太可能好转。国际货币基金组织20日下调了今明两年的韩国经济增长率预测值。今年从2.5%下调至2.2%，明年从2.2%下调至2.0%。特别是明年由于全球经济的不确定性，“下行风险”更大。也就是说，美国特朗普第二届政府上台后，如果贸易环境发生变化，增长率有可能下降到2%以下。 政府应该通过放宽限制、税制、金融等支援，积极帮助健全的企业避免因暂时的危机而崩溃。改善工资和雇佣体系、调整产业结构等根本性的结构改革也迫在眉睫。国际货币基金组织也指出：“为了加强经济恢复力，需要强有力的经济政策。”在很难挺过今年的企业喘不过气来之前，必须抓紧了！

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