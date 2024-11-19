在野党批评法院李在明案判决是“司法杀人”……执政党：“这是在妖魔化法官”. November. 19, 2024 07:53. by 安圭永记者、李相宪记者 kyu0@donga.com、dapaper@donga.com. 共同民主党（民主党）领导层在李在明代表日前在违反公职选举法一案的一审判决中获罪，该党在18日举行的首次最高委员会议上，对法庭进行了猛烈批评，认为“司法杀人”（院内代表朴赞大）、“只有想着杀人才有可能的判决”（最高委员金民锡）。对此，国民力量党代表韩东勋批评称：“这是继妖魔化检察官之后的妖魔化法官。”民主党领导层内部也担心，“25日李在明涉嫌教唆伪证审判等剩余的审判中，稍有不慎就会在舆论战中处于不利地位”。 朴赞大18日在最高委员会议上表示：“这是司法部在历史上留下污点的最糟糕的判决。”金民锡则大声疾呼道：“接受造假起诉的这种松懈的法理，谁会认为是合理的而不是出于感情用事呢? 难怪有人说这是毕业于首尔法律大学的法官吗?” 李在明没有提及审判，而是提到了“金建希特检法”，对检察机关和总统室提出了尖锐的批评。他说：“如果检方不能正常进行，任命特别检察官来维护被破坏的法律秩序是理所当然的。预计总统将对《特检法》行使否决权。但这个国家不是总统一个人的。” 最高委员会的公开发言大部分都是对李在明判决的反对，党内也出现了需要克制的声音。民主党发言人黄静雅表示，“正在注意”“绝对不会批评司法部”。亲李在明派系领头人郑成湖议员也说：“部分党员指责法官等夸张的话有些不合适。” 民主党在本月25日李在明的教唆伪证一审宣判前夕表示“明显无罪”，展开了舆论战。宣判前后的周末23日和30日，民主党还将举行场外集会。 对此，韩东勋表示：“在宣判教唆伪证之前，更加极端地聚集在一起，进行威胁法官的司法妨碍，是要受到重刑的。”

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