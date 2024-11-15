美国“篮球女皇”克拉克转战高尔夫，职业业余配对赛“观众如云”. November. 15, 2024 08:13. by 姜泓求 windup@donga.com. 18洞比赛结束后，在围栏外观看比赛的观众涌向了一个地方。他们纷纷拿出平时在高尔夫球场上很难看到的篮球服、篮球等，要求签名。这是14日在女子篮球“纪录女神”凯特琳•克拉克（22岁•美国）参加的职业/业余配对赛上发生的珍贵风景。今年美国女子职业篮球（WNBA）新人王克拉克当天参加了在美国佛罗里达州贝尔航空举行的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛安妮卡锦标赛的职业/业余配对赛活动。而且与目前女子高尔夫世界排名第1位的内莉•科达（26岁•美国）一起打上半场9洞，与前世界排名第1位的“高尔夫女皇”安妮卡•索伦斯坦（54岁•瑞典）一起打下半场9洞，得到了特别待遇。职业生涯共获得72个巡回赛冠军的索伦斯坦是该大赛的主角。但是观众们的视线却集中到了克拉克身上。克拉克是从爱荷华州大学时期开始在美国全境掀起“女子篮球热潮”的主人公。今年4月克拉克出战的美国大学体育协会（NCAA）8强比赛，创下了历届NCAA最多观众（1230万名）的新纪录。接着，她成为首位两次获得美国业余体育协会（AAU）颁发给杰出业余运动员的“詹姆斯-沙利文大奖”的选手。据悉，最佳杆数为80杆左右的克拉克在当天比赛初期曾遭遇发球飞到站在附近的观众席上的惊险状况。为了表示歉意，她从右边的口袋里又拿出一个高尔夫球，再次试图开球。在热身之后，她还展示了令人印象深刻的短切、推杆等动作，赢得了观众们的掌声。赛后，科达发表感想说：“能够亲眼看到凯特琳对体育产生多么惊人的影响，感觉非常棒。”克拉克也表示：“我认为体育将人们团结在一起。这就是体育的美丽之处，也是我一生都热爱体育的原因。”

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