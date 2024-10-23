“学习韩江文学”的越南研讨会吸引600人参加. October. 23, 2024 08:44. by 李智允记者 asap@donga.com. “越南也属于保留着父权制传统的儒教文化圈，再加上经历了战争的痛苦，所以对韩江作家的作品比任何人都能产生共鸣。” 小说家韩江作为亚洲女作家首次获得诺贝尔文学奖后，亚洲国家也给予了极大的关注。特别是在越南，胡志明国立大学韩国学部17日（当地时间）主办的研讨会“韩江和韩国文学的奇迹”吸引了600多名学生、研究人员和教师等参加，得到了热烈的反响。 当天作为讨论者出席的翻译家黄海本（46岁•音译）22日在接受《东亚日报》的电话采访时表示：“也有为了咨询如何向学生们讲授韩江文学而从地方赶来的高中文学教师”，“不仅是文学界，电影界等多个领域的学生也参加了此次活动，感到非常惊讶。” 据黄翻译家透露，越南是韩作家的代表作《素食主义者》在海外首次翻译的国家。据说，在首尔大学国语国文系攻读硕士课程的黄翻译家在《素食主义者》出版后立即着手翻译，并于2010年出版。1996年在河内国立大学专攻韩国语并与韩国结缘的黄翻译家回忆说：“刚开始因为没有韩文-越南语词典，所以韩英词典和英-越词典夹在一起艰难地学习，但很有意思。” 最近在越南，不仅是韩作家的作品，韩国文学也受到了整体的关注。越南主要媒体也多次对“韩国文学的世界化战略”表示了关注。当地媒体还注意到，韩国政府从物质和精神上支援了文学翻译和翻译家的培养，并长期以外国人为对象投资韩国语教育。黄翻译家表示：“期待以韩作家获得诺贝尔文学奖为契机，对韩国文学进行广泛关注。”

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