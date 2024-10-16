旨在团结内部和美国关注的朝鲜“爆破秀”……已经不感到惊讶了. October. 16, 2024 08:16. . 朝鲜昨天白天炸毁了京义线和东海线南北连接公路。朝鲜炸毁这条公路的地点位于军事分界线以北不过数十米，部分爆炸物甚至掉落在南方地区。对此，韩国军联合参谋本部表示，韩国军队向军事分界线以南地区进行了警告性还击。朝鲜从前一天开始在道路上设置了遮挡板，并在后面展开了爆破准备工作。 朝鲜爆破京义线、东海线道路，将成为继2020年炸毁开城工业园区南北共同联络事务所后时隔4年再次上演的“爆炸秀”。自朝鲜国务委员长金正恩宣布朝韩为“敌对两国”以来，朝鲜不仅在京义线、东海线地区埋设地雷，还在非军事区设置了反坦克屏障，采取了各种对韩断绝措施。此次为了更加戏剧化地展现这种意志，还上演了炸毁象征南北交流、合作的两条道路的场面。 朝鲜为了激发居民对韩国的敌对感，将南北之间的军事紧张推向了最高潮，在这种情况下举行了此次活动。朝鲜军方早在6天前就预告将炸毁南北公路，在两天后突然主张南方无人机侵入平壤，威胁要发生“可怕的惨剧”。接着朝鲜军总参谋部向最前线的8个炮兵旅下达了“完全射击准备态势”的指示，金正恩还召开了史无前例的“国防及安全领域协议会”会议，寻求好战的强硬应对。 此外，朝鲜还毫不掩饰在距离总统选举还有20天之际吸引美国关注的意图。通过金与正副部长的谈话，朝鲜不仅对无人机事件提出“美国责任论”，还透露出准备发射军事侦察卫星的动向。对此，俄罗斯发表了单方面赞同无人飞机事件朝鲜主张的评论，以靠山自居。这让人联想起此前韩美情报当局一直警惕的朝鲜-俄罗斯联手“10月突然挑衅”的可能性。 在南北之间的超紧张状态中，韩国军队要表现出坚定、坚决的即时应对态势，同时要表现出根据比例原则的均衡应对能力。最重要的是不要卷入以对韩武力示威和更大的挑衅威胁引发南北冲突的冒险主义伎俩中。此时此刻，防止演变为武力冲突的危机管理，与“立即、有力、到底”的惩戒意志同样重要。

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