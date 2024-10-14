美国波音公司宣布“裁员10%”，将解雇1.7万名员工. October. 14, 2024 08:26. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国飞机制造企业波音公司决定对全体人力的10%进行结构调整。最近飞机制造工厂职员们的罢工持续了一个月，营业损失增大，波音为了通过大规模人力减少人工费等，打出了整理解雇牌。 据路透社等媒体报道，波音首席执行官凯利·奥特伯格11日通过发给员工的信息表示：“我们的事业陷入了困境。根据财政现实情况，需要相当程度的裁员。计划在今后几个月内在全球裁减10%的人力。”波音在全球有约17万名人员，裁员对象将包括高管、管理层和职员。 对于此次裁员措施，航空宇宙专门媒体《气流（The Air Current）》评价说：“8月新上任的奥特伯格拿出斧头，而不是手术刀，首次表现出了战略动向。”奥特伯格上任，接到的是让因接连发生的机体缺陷事故和国防产业及宇宙产业部门的财政困难而面临最恶劣危机的波音回到正常轨道的任务。 但是9月13日，33000名工会成员要求提高工资，时隔16年进行了大规模罢工，协商破裂导致飞机生产中断后，奥特伯格似乎采取了胜负手。奥特伯格表示，受罢工等影响，已经晚于预定时间的777X飞机的上市时间将推迟到2026年，并中断767货机的生产。他还强调：“这种（裁员）措施和我们公司事业的主要结构性变化是维持竞争力的长期需要。”投资公司大山资本（Great Hill Capital）会长托马斯·海斯对路透社表示：“此次解雇计划的发表会给职员们带来压力。罢工可能会在一周内得到解决。” 波音公司在公布今年第三季度（7月至9月）业绩之前，在当天公开的预测资料中预告了因罢工冲击导致业绩减少。另外，第二季度（4月至6月）每股净损失为2.90美元，受罢工影响，第三季度将大幅增至9.97美元。预计销售额为178亿美元，现金流量的损失规模为13亿美元。

한국어