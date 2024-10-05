“明年医大招生名额也要讨论”……距离高考40多天，考生陷入混乱. October. 05, 2024 07:19. by 金艺允记者、金素英记者 yeah@donga.com、ksy@donga.com. 就最近首尔大学医学院不顾政府的“不准休学”方针批准医学院学生集体休学一事，教育部4日召集设有医学院（医大）的大学校长们举行了网上会议。教育部在会上表示：“不能出现追加批准同盟休学的大学。要彻底进行学务管理。” ● 教育部：“如批准休学，将严肃处理” 据教育界4日透露，教育部当天召集有医学院的40所大学校长，召开了由吴硕焕次官主持的网络会议。为了防止批准休学的扩散，教育部在首尔大学医学院批准休学消息传开三天后召集了校长开会。 据悉，吴硕焕在会上提到高等教育法中“学校校长可以根据校规规定让学生休学”的内容，强调即使医学院院长主张批准休学，校长也应该予以阻止。他强调，即使像首尔大学一样，各学院院长拥有休学批准权，法律权限也在校长手中。 据悉，吴硕焕还提到，如果允许医学院学生休学或留级，明年将不会培养出3000名新医生，明年进入预科一年级的医学院学生会有7500多人听课。教育部认为，如果分上午和下午上课，即使医学院学生在11月中旬回归，到明年2月底为止，也可以完成一年的课程。 教育部在今年2月医学院学生拒绝上课成为现实后，曾多次发送以“批准医学院学生集体休学时，将检查决策结构和过程”为宗旨的压迫性公文。实际上，教育部已从2日起公开表示“将最大限度加强实施”，目前正在对首尔大学进行监查。 ● 首尔大学一年级第2学期的听课申请“0”名 但大学们却表示，“没有任何对策，不能一直阻止休学”，表现出了为难的样子。此外，医学院教授们一直向大学本校表明以下立场：“把一年的课程集中到3个月是不可能的。即使是为了防止未注册的开除学籍或留级，批准休学也是不可避免。” 实际上，国会教育委员会所属的祖国革新党议员姜景淑从首尔大学收到的资料显示，首尔大学预科一年级的142名在籍学生中，没有一名在校生申请第二学期听课。预科二年级学生听的16门课目中，也有14门没有人申请听课。仅在两门课程（医学研究实际二、自由主题探究），二年级154名在籍学生中分别有2人和9人申请听课。 各大学在教育部的压力下，暂时推迟了休学及留级相关决策。某非首都圈国立大学校长表示，“因为是国立大学，所以很难正面违背政府的方针”，表示暂时会观察一下氛围。另一非首都圈国立大学校长表示：“政府除了说不能休学或留级之外，完全没有提出其他对策。虽然暂时靠延长注册期限和学期来坚持，但不能一直无限制地延长。首尔大学医学院批准休学，实际上也是在剩余时间里无法进行一年的授课。这一点我们也一样。”

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