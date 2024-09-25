“在阿富汗，猫比女性更自由”. September. 25, 2024 07:48. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “在阿富汗，猫和松鼠比女性拥有更多的自由。因为猫和松鼠可以坐在楼梯上晒太阳。” 美国著名演员梅丽尔•斯特里普（75岁）23日（当地时间）出席在纽约曼哈顿联合国总部举行的阿富汗女性人权会议，谴责2021年8月逊尼派武装团体塔利班重新执政后女性人权受到镇压的情况。当天的会议旨在鼓励阿富汗女性参与社会活动。 塔利班政权上月21日发表的所谓《道德法》规定，女性在屋外必须完全遮住身体，在公共场所不能发出声音。另外还禁止女性在公共场所唱歌、朗诵诗等。 斯特里普对此表示：“鸟可以唱歌，但阿富汗少女不能唱歌。这很奇怪。”她说：“阿富汗社会的变化给全世界敲响了警钟。只要国际社会齐心协力，就能给阿富汗带来变化”，敦促世界各国领导人予以关注。 联合国秘书长安托尼奥•古特雷斯也在同一天表示，“在阿富汗，女性既无法接受正常的教育，也不能出去工作”，并警告称，如果一半国民不能享受自由和权利，阿富汗也绝对无法在国际舞台上享受应有的地位。 以《穿普拉达的恶魔》、《妈妈咪呀》等作品而闻名的斯特里普，一直以来都在公开场合批评美国大型电影制作公司华特迪士尼的性别歧视行为、因性剥削众多好莱坞女性而臭名昭著的著名电影制作人哈维•韦恩斯坦等。在2015年出演讲述女性参政权历史的电影《妇女参政论者》时，她接受采访称，“为了无法享受正常权利的女性，有义务用这种（演技）方法给予她们力量。” 相反，塔利班则主张“根据伊斯兰律法，尊重女性的权利。但西方和阿富汗的人权标准并不相同”。塔利班成立于1994年，是由追随极端伊斯兰原教旨主义的神学家毛拉•穆罕默德•奥马尔创立的。从1996年至2001年首次执政开始，他便禁止女性接受教育和就业、公开处决、破坏世界文化遗产“巴米扬大佛”等，臭名昭著。

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