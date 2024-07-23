拜登退出总统选举……“特朗普风险”叠加“跛脚鸭风险”. July. 23, 2024 07:49. . 原本预计在今年11月总统选举中与共和党候选人特朗普前总统对决的美国总统拜登，21日突然辞去了民主党候选人的职务。拜登在6月27日与特朗普的总统候选人电视辩论中惨败后，一直被要求退选。在大选候选人竞选中获胜，只剩下正式指名程序的现任总统放弃连任挑战，这在美国历史上尚属首次。 拜登在宣布辞职的同时，还宣布支持副总统哈里斯代替自己成为民主党总统候选人。哈里斯是以推举方式，还是以网络投票方式与其他候选人进行竞选，目前尚未确定。哈里斯虽然也落后于特朗普，但差距比拜登小。如果黑人和西班牙裔等传统民主党支持层团结起来，担心特朗普当选的无党派人士做出战略选择，那么有可能再次与特朗普形成势均力敌的局面。 在特朗普当选的风险之前，拜登还要担心现任总统从大选竞争中退出后的跛脚鸭现象。美国正在介入俄罗斯-乌克兰战争、以色列-哈马斯战争，还要管理中国对台湾的威胁和朝鲜与俄罗斯的密切关系。没有再执政可能性的任期末现任总统，本人的积极性和对方感受到的影响力都会减少。 韩国政府就与拜登政府一起倾注心血的延伸威慑（核保护伞）制度化表示：“已经在流程中制定了框架，因此不会发生太大动摇。但完成任务的难度可能会有所提高。”关于防卫费磋商，韩国政府担心地说：“虽然美国提议尽早进行，但随着拜登总统辞任候选人，磋商可能会失去动力。” 特朗普躲过了在游说途中飞来的暗杀子弹后，气势汹汹，似乎已经当上了总统，最近与乌克兰总统泽连斯基通电话讨论了停战方案。此外，他还公开曾向朝鲜国务委员长金正恩提议一起观看纽约洋基队比赛的事实，并预告对朝鲜关系也将重新回到自上而下的方式。他还威胁同盟国要支付保险费。当然，如果民主党决定新候选人，情况将如何变化还不得而知。距离决定美国总统选举胜负还有100多天。重要的是要智慧地管理从“特朗普风险”到“跛脚鸭风险”的双重风险。

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