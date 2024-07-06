得益于K半导体和家电的力量，三星和LG取得“惊喜业绩”. July. 06, 2024 07:44. by 郭道英 now@donga.com. 随着人工智能（AI）市场的扩大，三星电子掀起了一股半导体热潮，第二季度（4~6月）的营业利润超过10万亿韩元，创下了“盈利惊喜（惊喜业绩）”。这远远超过了证券界的预测值8.3万亿韩元。随着家电•电视市场的恢复趋势，LG电子第二季度的营业利润也超过1万亿韩元，创下了第二季度历史最高纪录。 三星电子5日发布财报，初步核实第二季度的销售额为74万亿韩元，营业利润为10.4万亿韩元。这是超过去年整年营业利润（6.57万亿韩元）的好业绩。与去年同期相比，销售额和营业利润分别增长了23.31%和1452.24%。 电子业界分析说，在半导体市场逐渐恢复的情况下，最近AI需求剧增，正式进入了存储器半导体市场的反弹期。当初投资业界推测，第二季度三星电子半导体（DS）部门的营业利润为4万亿~5万亿韩元，但根据盈利惊喜，仅DS部门的营业利润就超过了6万亿韩元。预计三星电子在第三季度和第四季度的营业利润也将达到10万亿韩元，继续保持业绩上升的势头。 当天，LG电子也表示，第二季度的销售额为21.7009万亿韩元，营业利润为1.1961万亿韩元。以第二季度为准，营业利润同比增长61.2%，销售额同比增长8.5%。与正在恢复的家电市场一起，以欧洲为中心正在增加的高端有机发光二极管（OLED）电视的销售带动了增长。 半导体暖风和电子业界的好业绩也反映在经常性收支上。当天公布的5月份经常性收支顺差为89.2亿美元（约12.3万亿韩元），是2年零8个月以来的最高值。特别是半导体出口比去年同期暴涨53%，带动了整体出口增长势头。 韩国综合股价指数当天也上涨1.32%，连续两天刷新了最高纪录。以当天收盘为准，三星电子股价比前一日暴涨2.96%，达到8.71万韩元。这是52周以来的最高价，也是自2021年1月25日（8.94万韩元）以后3年零5个月以来的最高价。LG电子股价也上涨2.69%，以11.08万韩元收盘。

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