首尔良才站-清凉里站一带等6处，不受容积率和建筑覆盖率限制自由开发. July. 02, 2024 08:18. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 首尔良才站和清凉里站一带将不受层数和容积率限制自由开发。 韩国国土交通部1日表示，选定了16处“空间创新区域”先导事业候选地。根据今年2月修订的《国土计划法》引进的空间创新区域，为了引导综合开发，将大幅放宽土地用途、容积率、建筑覆盖率（建筑密度）等限制。 空间创新区域分为△城市创新 △复合用途 △立体复合3类。城市创新区域标榜韩国版“白色区域”，消除用途限制，是地方自治团体可以自由确定容积率、建筑覆盖率的空间。新加坡滨海湾金沙通过白色区域开发出来了。首尔良才站、清凉里站、金浦机场站、京畿杨州市德亭站、KTX光明站、议政府市站前近邻公园等6处被选定为城市创新区域候选地。 正在推进在良才站一带建设首都圈广域快速铁路（GTX）C车站和瑞草区厅、购物中心等入驻的综合换乘中心的方案。清凉里站一带计划进行高密度开发，将其打造成广域换乘中心和办公室、青年居住设施相融合的据点。 首尔秃山空军部队、釜山影岛区青鹤洞一带、仁川仁川站等6处被选为取消用途限制的复合用途区域候选地。大田站盘石站换乘停车场、蔚山彦阳临时巴士客运站等4处被选定为综合利用基础设施的立体综合区域候选地。国土部将通过地方自治团体详细计划的制定和中央城市规划委员会的审议等，在明年上半年（1~6月）内指定第一个先导事业地。

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