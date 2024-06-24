金河成连续3个赛季击出两位数本垒打……继秋信守之后，MLB韩国球员第二位实现该成就. June. 24, 2024 07:24. by 任寶美 bom@donga.com. 金河成（29岁•圣地亚哥教士队）在美国职业棒球大联盟（MLB）中连续3年实现了两位数的本垒打。 23日，金河成在与密尔沃基酿酒人队的主场比赛中，在第4局下半局2人出局无跑垒员的情况下，击中对方首发投手卡洛斯•罗德里格斯投出的滑行曲线球，击出了越过左侧围墙的本垒打。这是金河成自9日与亚利桑那响尾蛇队的比赛后，时隔2周再次击出本垒打。凭借这记本垒打，圣地亚哥教士队将比分从3比0扩大到4比0，最终以6比4甩开密尔沃基酿酒人队的追击，取得了四连胜。 金河成在进军MLB的第一年即2021年只击出了8记本垒打，但在2022年击出11记本垒打，去年又击出了17记本垒打。在此之前，韩国选手在MLB连续3年以上击出两位数本垒打的只有秋信守。秋信守从2008年到2019年的12年间，除了2011年（8记垒打）和2016年（7记垒打）之外，每年都取得了两位数的本垒打。金河成还以MLB总计46记本垒打，继秋信守（218记本垒打）、崔志万（67记本垒打）之后，与姜正浩一起成为韩国人MLB最多本垒打并列第3位的记录保持者。 截止到当天，圣地亚哥教士队共进行了一个赛季162场比赛的一半81场比赛。金河成不仅在本垒打领域表现出色，还取得了15次盗垒，创下半程最多记录，抵达了赛季中转点。如果金河成一直保持目前的状态，就可以进入20记本垒打-20次盗垒俱乐部。在韩国选手中，在MLB上留下20记本垒打-20次盗垒记录的只有秋信守（2009、2010、2013年）一人。 金河成在去年赛季过半的时候取得9记本垒打-13次盗垒的数据。此后截至8月，他共取得17记本垒打-31次盗垒的成绩，但9月以后未能再击出一记本垒打，最终以17记本垒打-38次盗垒结束赛季，留下了遗憾。

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