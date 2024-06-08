“守护领空55年的鬼怪，现在命令你退役”. June. 08, 2024 08:35. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. “再见，天空鬼怪！” 水原空军第10战斗飞行团7日举行1969年从美国引进后55年来守护大韩民国领空的F-4鬼怪战斗机的退役仪式。F-4最多时运用190多架，随着水原基地的最后3架当天退役，“天空鬼怪”将成为历史的一页。 “鬼怪01，希望你能成功完成最后的任务并重返。鬼怪01出击。” 随着国防部长申源湜下达出击命令，两架F-4E冲出跑道，开始了最后的飞行。随后，首次引进F-4时分别担任飞行员和维修员的东国大学客座教授（预备役少将）李在雨（音）和预备役准将李钟玉（音）等前任和现任任务要员被授予了感谢状和表彰状。李在雨刚说完“天空鬼怪，F-4鬼怪，再见！”观众席上就爆发出掌声。 飞行后从降落在基地的2架F-4E上下来的金道亨少校（音，空军士官学校第56期，40期）等4名飞行员向申源湜报告任务结束，并赠送了操纵杆。这标志着持续了55年的F-4结束了所有任务。申源湜向F-4E授予“名誉退役状”，并为驾驶员戴上了祝贺花环，还在机身上还写下了“超越传说走向未来”的纪念语。随后，与F-4同甘共苦的预备役人士和一直与F-4同甘共苦的第155战斗飞行大队队员等水原基地的将士们也与F-4道别。 后辈战斗机也纷纷进行了祝贺飞行。5架F-16战斗机象征着F-4的任务期间（55年），在飞行中发射了55发“红外干扰弹（躲避敌方导弹的红外线闪光弹）”。活动以分别代表曾部署过F-4的大邱、清州、中原基地的F-15K、F-35A、KF-16的编队飞行落下帷幕。与活跃了半个多世纪的“天空鬼怪”相关的趣闻轶事也很多。1969年8月，操纵从美国首次引进的6架F-4D中1号机的姜信九中校（当时38岁）是当时最优秀的演员申星一（本名姜信成，2018年去世）的亲哥哥。 F-4是当代最强的战斗机，在1971年小黑山岛反间谍船作战、1985年釜山反间谍船作战等中取得了很多战果。它曾于1983年诱导朝鲜军大尉李雄平乘坐的米格机归顺，1998年成功识别并拦截了俄罗斯IL-20侦察机。

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