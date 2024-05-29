征服东南亚的K披萨……Gopizza在泰国吸引1000万美元投资. May. 29, 2024 08:05. by 李敏娥记者 omg@donga.com. 据28日确认的消息，一人食用披萨连锁企业Gopizza从泰国财界排名第一的正大集团获得了1000万美元（约136亿韩元）规模的投资。Gopizza正在印度、新加坡、印度尼西亚、泰国等东南亚国家迅速扩张卖场。 据投资银行业界透露，Gopizza最近从正大集团的核心流通子公司、从经营便利店7-Eleven和超市莲花等的正大CPALL获得投资。CPAll投资海外创业企业尚属首次。正大集团是1921年广东省出身的华侨谢易初兄弟创立的泰国大企业集团。 通过此次投资，Gopizza的累计招商引资额约为600亿韩元。去年，Gopizza在投资市场不景气的情况下，从未来资产证券、GS风投、CJ投资获得了250亿韩元。 Gopizza是林在源（音）代表2016年以快餐车开始的公司，2019年以印度为开端进军海外。目前在7个国家运营着200多个卖场。在海外开发了“火鸡面火山岩披萨”“首尔雪花披萨”等结合韩国特点和当地口味的菜单，正在成长。Gopizza预计今年销售额将达到400亿韩元，月均扭亏为盈。 Gopizza作为食品科技企业受到关注的原因，是在非常小的卖场也能生产披萨的扩张性。林在源企划的“Go炉”可以在3分钟内烤制6个一人食用披萨。由于座位较少，在10个平方米的卖场也可以制作披萨。 通过此次招商引资，在CPAll的流通渠道之一的泰国国内7-Eleven店里，也很有可能见到Gopizza。

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