因特朗普讲话“鼓励俄罗斯入侵北约成员国”,欧洲进入“安保自强”紧急状态. February. 14, 2024 07:59. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国前总统特朗普提出“安保搭便车”的主张,否定北约的集体防卫原则后,欧洲国家的“安保自强”行动正式启动。包括法国、德国、波兰恢复苏联解体时建立的“魏玛三角同盟”等,欧洲首脑们似乎为了加强自身的防御力而团结在一起。 德国、法国和波兰外长当地时间12日在法国巴黎附近举行紧急会谈,表示:“讨论了恢复军事合作体‘魏玛三角同盟’的问题。”魏玛三角同盟是1991年苏联解体时为把波兰纳入西方而结成的非正式三国合作机制。特朗普提出退出北约的可能性后,三个国家就成立自己的战斗团达成协议,甚至讨论了已经有名无实的历史安全合作体的复活。 波兰总理图斯克也在同一天接连会见法国总统马克龙和德国总理朔尔茨后,提到了法国小说《三剑客》中的名言“我为人人,人人为我(one for all, all for one)”,强调“欧盟应该成为军事强国”。朔尔茨也在记者会上表示:“法国、德国、波兰之间的合作对欧洲有好处。我们将最大限度地利用这种形式。” 有人担心,如果特朗普在11月的美国大选中获胜,美国退出北约可能会成为现实。甚至有意见认为,欧洲应该构建自己的核保护伞。法国外交部长塞茹尔内当天在接受当地媒体采访时表示:“必须做好应对所有情况的准备。只有欧洲在军事上强大,才能在同等立场上得到尊重。” 特朗普继续批评北约。他当天还在社交媒体上表示:“美国对乌克兰的支援金额远远高于欧洲。北约应该平等。否则,将是美国优先(America First)。”

