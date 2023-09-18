70种致癌物质中只公开8种……不要推迟香烟成分公开法. September. 18, 2023 08:49. . 国会法制司法委员会今天召开全体会议，讨论烟草有害性管理相关法律案。其内容是，目前香烟制造公司只将自己的责任下有限的成分公开在香烟包装上，今后要在食品医药品安全处指定的检查机关接受香烟成分和含量检查后提交结果，保健福利部和食品医药品安全处将公开广泛的信息。已经漂流了11年的《烟草有害成分公开法》能否越过法司委的门槛进入全体会议备受关注。 据世界卫生组织透露，香烟中的有害化学物质超过4000种，即使将范围缩小到致癌物质，也至少有70种，但烟草公司在香烟盒中公开的成分只有8种。其中公开含量的只有尼古丁和焦油两种。包括美国和欧盟在内的世界100多个国家根据世卫组织的《限制烟草基本协议》，义务性地公开了包括电子烟在内的所有香烟中含有的成分，相比之下，韩国政府对香烟有害物质的管理过于松懈。烟草制造商在海外详细公开了各产品有害成分的种类和含量，在韩语网站上却隐瞒成分。只有国内吸烟者在吸烟时不知道含有什么成分。 回顾过去围绕制定《烟草有害成分公开法》的讨论过程，不得不责怪负有告知烟草有害性、保护国民健康义务的政府和国会的严重失职。国会虽然于2005年批准加入世卫组织烟草控制协议，但直到2013年才迟迟提出相关法律，而且福利部和企划财政部之间围绕谁管理相关法律展开争论，连法司委的门槛都没能越过。政府部门互相争着要拥有规制权限，国会以此为借口推迟立法，难道不是因此而甚至出现了烟草公司的贿赂说吗? 据政府资料推算，2019年一年因吸烟而死亡的人数超过5.8万人，由此造成的医疗费和因早期死亡而造成的生产性损失等社会经济费用超过12万亿韩元。不仅是日常食用和饮用的加工食品的营养信息和原材料，化妆品也公开了数十种成分。企划财政部已经放弃、福利部的法案已被列入法制司法委员会，因此，哪怕是从现在开始，朝野议员们应该在本月的全体会议上通过相关法律。政府应该以通过法律为契机，系统地管理香烟的有害成分，保障国民的知情权和选择权等，制定更有效的禁烟政策。

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