如果女朋友和AI坠入爱河. August. 19, 2023 08:32. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 如果倾诉所有苦恼的最好的朋友和自己的女朋友谈恋爱，会是什么感觉呢？更何况，如果那个朋友是人工智能（AI）会怎么样呢？ 这是获得1998年布克奖等世界闻名的英国小说家在2019年推出的科幻（SF）长篇小说。作者提出了挑衅性的问题。AI和人类能成为朋友吗？AI和人类有什么不同？ 故事背景发生在英国伦敦。30多岁的青年查理在小而简陋的公寓里通过股票交易维持生计，一天天混日子。在饱受生活无聊折磨的当时，人类最早的AI“亚当”出现了。查理把母亲去世时留下的遗产全部拿出来，买了亚当。 亚当的完成度很高，乍一看很难与人类区分开来。心脏跳动，体温温暖，皮肤光滑。说话的声音不是内置扬声器，而是利用呼吸、舌头和牙齿发出的。亚当能感到羞耻，甚至要求穿能遮住自己裸体的衣服。亚当也很聪明，查理做菜时会推荐烹饪方法。还经常给查理做恋爱咨询，非常亲切。查理以亚当的建议为基础，与暗恋已久的邻居米兰达交往了。 查理与米兰达吵架的某一天，亚当走进米兰达的房间。米兰达和亚当分享爱意，查理目睹了这一切。感到嫉妒的查理关掉了亚当的电源，后悔后又重新打开了。像是从睡梦中醒来似的，打开电源后苏醒的亚当看着查理坦白了，说自己爱上了米兰达。 小说对AI技术没有字字句句地进行说明。相反，查理在相信亚当的过程中感到背叛，并深入挖掘嫉妒的感情。虽然查理主张被像朋友一样对待的亚当背叛了，但平时查理对待亚当的行为就像使唤仆人一样，这一点也很耐人寻味。这似乎是在警告只把AI当作工具的人类，AI没有遵守伦理道德规范的可能性。在掀起生成型AI热潮的最近，各种信息扑面而来。作者在接受出版社采访时表示：“其实，所有科幻小说可以说都是关于现在的故事。”

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