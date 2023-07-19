上半年K-POP唱片出口额达1685亿韩元，创历史新高……美国超越中国成第二大市场. July. 19, 2023 08:06. by 世宗=宋慧美记者、金泰彦记者 1am@donga.com,beborn@donga.com. 随着K-POP热潮的持续，今年前6个月唱片出口额增加了17%以上，刷新了历史最高值。美国超过中国成为K-POP唱片出口国第2位等，韩流地形图也在悄悄发生变化。 据关税厅18日透露，今年上半年（1~6月）唱片出口额为1.3293.4亿美元，较去年同期（1.1354亿美元）增加了17.1%。以上半年为基准，这是历史最高金额。K-POP出口额在2022年一年间达到2.3311亿美元，创下了历史最高纪录，今年也延续了这种趋势。 从1~6月的唱片出口额来看，日本最多，达4852.3万美元。美国（2551.9万美元）位居第二，中国（2264万美元）位居第三。德国、中国台湾、中国香港、荷兰、加拿大、英国、法国等紧随其后，排在前十位。 K-POP对华出口额以年度为准，从2012年到去年，除2020年以外一直位居第二。2020年，得益于防弹少年团（BTS）热潮等，美国跃居第二位。有观测认为，美国K-POP出口增长势头最为迅猛，今后对美唱片出口额有可能超过中国市场规模。 今年上半年K-POP明星们也在全球市场非常活跃。BTS成员JIMIN（照片）凭借个人专辑的主打歌《Like Crazy》成为首位进入美国公告牌主单曲排行榜“Hot 100”的同时，就获得第一名的歌手。SUGA的个人专辑《D-DAY》在5月公告牌主专辑排行榜“公告牌200”中排名第二。 组合Seventeen也很活跃。Seventeen仅上半年就销售了890.4129万张专辑，刷新了K-POP的最高纪录。这得益于今年4月发行的新歌《FML》，以及之前专辑的销量增加。Tomorrow X Together（TXT）和Stray Kids分别在2月和6月登上了“Billboard 200”排行榜的第一位。组合FIFTY FIFTY也凭借《Cupid》连续16周进入Billboard“Hot 100”排行榜。女子组合TWICE今年1月在美国洛杉矶（LA）举行的“Billboard Women In Music”颁奖典礼上，作为K-POP女歌手首次获得了“Breakthrough Artist”奖。 韩国音乐内容协会事务总长崔光浩（音）表示：“以BTS进军美国为契机，K-POP持续被北美大众所熟知的机会变多了”，“随着对BTS的关注转向了韩国的众多歌手，K-POP的销售额正在迅速增加。”

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