登上美国百老汇舞台的音乐剧《KPOP》获托尼奖提名. May. 04, 2023 07:54. by 李清雅记者 clearlee@donga.com. 以K-POP为素材在美国百老汇上传的韩国音乐剧《KPOP》入围被称为戏剧、音乐剧奥斯卡奖的托尼奖的候选名单。2日（当地时间），托尼奖主办方表示，《KPOP》入围了音乐奖（海伦•朴、麦克斯•弗农）、服装奖（克林特•拉莫斯、索菲亚•崔）、编舞奖（珍妮弗•韦伯）等3个部门的候选名单。 《KPOP》包含了K-POP偶像们的奋斗记。该剧讲述了小时候经历了残酷的练习生时期，出道后也为了纽约大规模演出而努力的过程。虽然是英语音乐剧，但韩语台词和歌词也经常出现。实际偶像组合f(x)出身的Luna、U-KISS的Kevin、Miss A的Min、SPICA的金宝亨等出演。 该作品在去年11月登上了舞台，但由于票房成绩低迷，没有得到媒体和评论家的热烈响应，在两周后就早早落下了帷幕。但是2017年在外百老汇小剧场，门票全部售罄。托尼奖颁奖典礼将于6月11日在纽约举行。

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