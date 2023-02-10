虽然制定了保护法……22年来无处可去的“坡平尹氏木乃伊”. February. 10, 2023 07:53. by 李素妍记者 always99@donga.com. “外国机构经常要求捐赠我研究的木乃伊。每次我都会回答‘我们国家的历史应该由我们自己来守护和研究’。但是现在光靠我自己的力量显然是不够的。” 研究2002年9月在京畿坡州市坡平尹氏宗门山墓地发掘的坡平尹氏母子木乃伊（干尸）的高丽大学医学院名誉教授金汉谦（68岁）9日在电话中叹息道：“即使法律发生了变化，但仍然没有人愿意为该木乃伊负责。”该木乃伊作为世界第一个母子木乃伊，为人所熟知。 此前，包括坡平尹氏母子木乃伊在内，金教授一直研究的8具木乃伊被分开保管于他在职的高丽大学医学院解剖学教室和高丽大学九老医院尸检室。20多年来，保管木乃伊的费用一直由医院和大学承担。但金教授在2021年3月名誉退休后，木乃伊处于无处可去的尴尬境地。 去年7月新设了《埋葬文化遗产保护法》条款，将木乃伊认定为学术和历史上的“重要出土资料”，并支援其保存和研究。但是坡平尹氏母子木乃伊仍然不是支援对象。因为文化遗产厅表示，“法令不适用于法令施行前在墓地移葬过程中出土的人骨和木乃伊。” 对此，金教授对向文化遗产厅国立文化遗产研究院捐赠木乃伊的方法也进行了了解，但得到的回答是不可行。文化遗产厅挖掘制度科相关人士表示：“国立文化遗产研究院目前没有能够安置木乃伊的冷冻、冷藏设施，也没有专门的研究和保管人员。”去年7月实施法令后，今年以“重要出土资料管理、支援事业预算”的名义，文化遗产厅收到的预算为2亿韩元，但这一金额远远不够具备能够进行木乃伊研究的专门人力和设施。 金教授强调说：“要守护承载数百年前世界的木乃伊”，“今后文化遗产厅有必要扩大支援范围和研究体系。”应该铭记他所说的“真正的支援是从扩充可以研究木乃伊的专业人才和基础设施开始的”。

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