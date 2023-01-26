中国黑客团伙对12家韩国学术机构实施网络攻击. January. 26, 2023 07:42. by 南惠贞记者 namduck2@donga.com. 据确认，曾预告以韩国政府机关和韩国媒体等2000多处为对象进行大规模网络攻击的被推测是中国籍的黑客团伙入侵了12处韩国学术机构。 韩国互联网振兴院25日表示：“包括22日网站被黑客攻击的大韩建设政策研究院等，共有12个学术机构的网站被黑客攻击。” 据推测，黑客组织是中国籍的“晓骑营（音）网络安全团队”。黑客组织的标志和写有“宣布入侵韩国网络”字样的页面，以涂黑（Deface）网站的方式进行了黑客攻击。被黑客攻击的网站目前无法登录。包括大韩建设政策研究院在内，确认黑客入侵的有韩语学会、韩国考古学会、韩国家长学会、韩国教员大学幼儿教育研究所、韩国保健基础医学会、韩国社会科学课程学会、韩国东西精神科学会、大韩唇腭裂学会、韩国视觉障碍教育康复学会、济州大学教育科学研究所、韩国教育原理学会等12处。 另外，该组织本月初在自己的网站上公开了161名在韩国企业和机关工作的个人信息。

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