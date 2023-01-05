尹锡悦：“如果朝鲜再次侵犯领土，将考虑中止《9·19共同文件》的效力”. January. 05, 2023 07:57. by 申晋宇, 張寬錫 niceshin@donga.com,jks@donga.com. 尹锡悦总统4日指示：“如果朝鲜再次发动侵犯韩国领土的挑衅，应考虑中止《9·19军事协议》的效力。”意思是，如果再次发生去年12月朝鲜无人机侵犯领空等挑衅，文在寅政府时期2018年签署的《9·19南北军事协议》将在4年零3个月后全面中断。尹锡悦还表示：“要加快开发速度，以便在年内生产隐形无人机，要迅速建立（抓住无人机的）无人机杀手体系。”据分析，朝鲜国务委员长金正恩表示，“南朝鲜（韩国）是明确的敌人”，预告了新年“强对强”的对峙，尹锡悦立即作出了强硬的回应。 总统室表示，尹锡悦当天在上午的非公开会议上向国家安保室下达了上述指示。总统弘报首席秘书金恩慧表示：“尹总统在会议上要求国军具备超越对朝鲜挑衅比例水平的压倒性应对能力。”总统室高层相关人士强调：“事实上一直持续着违反《9·19军事协议》的行为已经日常化的非正常日子，（讨论）停止《9·19军事协议》效力是作为行政首脑和国军统帅保护韩国国民生命安全的决断。” 韩国政府高层相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“朝鲜进行第七次核试验，也有可能停止《9·19军事协议》。这暗示了停止军事协议效力的标准可能不局限于侵犯领土。 韩国军方当天发表了尽早创建联合无人机司令部的计划。国防部相关人士表示：“我们认为，（开发隐形无人机）可以在年内剩下的时间里进行。”

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