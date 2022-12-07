民主劳总称支持“货物联盟”，全国15个地方举行总罢工. December. 07, 2022 07:50. by 朱爱珍记者、金恩智记者 jaj@donga.com,eunji@donga.com. 全国民主劳动组合总联盟（简称：民主劳总）为支持下属“货物联盟本部”的罢工，6日举行了全国同时总罢工、全力斗争大会，但主要企业没有参加。虽然共同民主党对政府的超强硬应对进行了斡旋，但未能找到突破口，对峙局面仍在持续。 民主劳总6日下午在全国15个地区举行了总罢工、全力斗争大会。民主劳总声称：“此次镇压并不局限于‘货物联盟’，而是以推进劳动改恶的现政府的最大绊脚石民主劳总为目标，”“应该通过斗争来阻止。”民主劳总在上个月30日急忙决定此次罢工和集会，并鼓励“110万工会成员进行斗争”，但实际上现场参与度不高。 在有争议权的大型企业中，规模最大的现代重工业集团造船3公司和现代制铁工会没有参加罢工。大宇造船海洋工会也只有少数人参与。在全国15个地区举行的集会中，只有约2万人（以警察举报为准）参加。 随着政府和“货物联盟”的对峙长期化，“货物联盟”所属工会成员也出现了脱离的迹象。当天捕捉到了想要重新开始运输工作的全南地区“货物联盟”工会成员们的身影。韩国政府提出了“如果不首先回归，就没有对话”的原则。 随着政府和“货物联盟”的对话中断，情况长期化，政治圈出现了交涉动向。共同民主党院内代表朴洪根当天在党会议上表示：“仅靠政府的解决态度和能力是不够的，在这种情况下国会也应该寻找作用，”“为了尽早解决‘货物联盟’事态，提议共同民主党和国民力量党两党院内代表或政策委员会议长出面斡旋。”

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