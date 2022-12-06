“放屁男”→“朴嘣”……得益于定制翻译韩国电影在“越南票房大卖”. December. 06, 2022 07:36. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 今年8月上映，吸引198万名观众，展现低预算喜剧电影潜力的韩国电影《6/45》在越南大获成功。该片自9月23日在当地上映后，截止到上月末，共吸引225万名观众，票房持续增长。225万名观众是在越南上映的韩国电影中的历史最高观影人数纪录。此前的最高纪录是延相昊导演的《半岛》（2020年）创下的120万人。 《6/45》在越南大卖的秘诀首先是讲述南北分裂问题。越南过去也经历过南北分裂的痛苦，因此让越南人产生了认同感。但是一等功臣是如实反映当地情绪和流行语的“越南定制型翻译”。负责电影在当地发行的CJHK娱乐公司法人代表郑泰善（音）表示：“当地观众的留言中，对翻译的称赞很多。因为成功的翻译，很多人在观影过程中一直在笑。” 负责翻译的这些人不是专业翻译家，而是CJHK娱乐公司的越南当地职员。参与翻译的营销组组长陶藤和发行组组长阮春林（音）在接受《东亚日报》书面采访时表示：“我们致力于将韩国特有的惯用语和韩国最新流行语最大限度地根据越南的情况、情绪和文化进行当地化翻译。” 最具代表性的是，韩国军人向北韩提议就越过军事分界线飞向北韩的彩票一等奖奖金分配问题进行协商，对北韩进行广播，并大喊“我们想点一首歌给北韩同胞听。张基河和脸孔们的《我们现在见面吧》”的场面。这被翻译成越南国民歌手郑公山的歌曲《牵手》。翻译负责人表示：“实际歌曲《我们现在见面吧》原封不动地翻译出来，歌词也是原封不动地翻译了《我们现在见面吧》的歌词，但是利用越南歌曲的题目引来了笑声。朝鲜军人李妍熙（朴世婉饰）通过对韩广播戏弄韩国负责对朝广播的士兵朴千禹（高庚杓饰）为“放屁男兵长同志”的场面，加上越南语的放屁声，翻译成“朴嘣兵长”，令当地观众忍俊不禁。朴千禹称李妍熙为“北朝鲜IU”的场面，歌手IU在越南也很有名，因此原封不动地保留了下来。 朝鲜军下士李勇浩（李伊庚）伪装成韩国士兵前往韩国之前，学习“气瞬冷”（气氛瞬间冷了下来）等“韩国最新流行缩略语”的场面全部被越南的最新流行语代替，引得年轻观众爆笑。翻译负责人表示：“为了让主要观众层18~25岁的人像当地电影一样享受，我们努力将其翻译成越南最流行的话。”

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