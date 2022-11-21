联合国设立“气候变化损失”国际基金，补偿发展中国家. November. 21, 2022 07:38. by 趙은아 achim@donga.com. 联合国将首次设立国际基金，以补偿发展中国家因气候变化而遭受洪水、干旱等自然灾害的损失。其宗旨是，碳排放量相对较少的发展中国家在过去100多年间，因为发达国家、富裕国家在产业开发过程中大量排放的碳而遭受全球变暖的损失，对此应该得到补偿。 第27届联合国气候变化框架公约缔约方大会（COP27）主席、埃及外交部长萨梅·苏克里当地时间20日表示，包含上述内容的“补偿损失的基金”等内容的大会决定已经由197个缔约国协商达成一致。此次协议超过了原定于6日在埃及开幕、18日闭幕的COP27日程，经过持续到当天凌晨的协商最终达成了协议。 今年遭受最恶劣洪灾的巴基斯坦等134个发展中国家在COP27上强烈要求救灾，因此讨论了气候变化造成的损失和损失补偿基金的组成问题。发展中国家表示，由于今年气候异常、俄罗斯入侵乌克兰导致粮食危机，损失惨重。 不过，基金形态、基金组成主体、基金支援对象和范围等具体内容将另行组成委员会，在明年进行讨论。

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