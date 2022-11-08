氢弹的威胁 . November. 08, 2022 07:41. . 1956年11月5日上午8点，英军和法军空降大队降落在位于苏伊士运河入口的港口城市塞德港周边据点。英军占领了运河西侧的加密尔机场，法军占领了运河南侧入口处的桥梁。第二天即6日，英国海军机动部队登陆塞德港，占领了这座城市。 英军和法军的目的是夺回埃及总统纳赛尔宣布国有化的苏伊士运河。英军和法军打算首先用武力占领运河，然后摇身一变成为保护苏伊士的联合国军。纳赛尔惊慌失措。他曾预测，因第二次世界大战而处于艰难状态的英国和法国将无力派遣远征军到埃及。虽然英国和法国的举动出乎意料，但英法联军毕竟只是少数。如果据传有十万之众的埃及军队全力进攻，联军很难坚持下去。 但是，以色列正涌向苏伊士。以军闪电般开战，轻松控制了西奈半岛，并迅速到达苏伊士。因为以色列，埃及军队在西奈遭受了巨大损失，剩下的兵力也不能集中到位于塞德港的联军身上。如果苏伊士运河国有化失败，纳赛尔的人气可能会下降，甚至下台。 在千钧一发的时刻，苏联以总理尼古拉·布尔加宁的名义发送了信息。“如果受到拥有近代大规模杀伤性武器的更强大的国家的攻击，英、法的立场是什么？” 该信息中提及的大量杀伤性武器是核弹。在此之前，苏联成功进行了氢弹试验。其破坏力是落在日本的原子弹所无法比较的。英、法表面上装作不以为然，但连美国也要求撤离苏伊士，因此只能屈服于威胁。这是历史上核威胁成功的首例。 俄罗斯、伊朗、朝鲜也直接或间接地谈论核武器。这次那样的威胁能奏效吗？这次美国的态度也会左右结果吗？

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