安妮•弗兰克最后的“挚友”去了天国. October. 31, 2022 07:53. by 趙은아 achim@donga.com. 第二次世界大战当时，躲避德国纳粹而躲藏起来写的《安妮日记》的主人公安妮•弗兰克的至交好友汉娜•皮克•戈斯拉尔去世，享年94岁。 位于荷兰阿姆斯特丹的安妮•弗兰克之家28日（当地时间）通过声明表示：“听到安妮日记中作为至交好友之一登场的汉娜（也被称为‘哈内利’）去世的消息，感到非常伤心。”皮克•戈斯拉尔的死亡日期和死因尚未公开。 出生于德国柏林的皮克•戈斯拉尔在1933年纳粹掌权后，与家人一起移居荷兰阿姆斯特丹，住在安妮的邻居家里。皮克•戈斯拉尔比安妮大一岁。两人成为了一起上幼儿园和学校，经常来往于彼此家中的朋友。皮克•戈斯拉尔生前回忆说，“我母亲在介绍安妮时经常说‘上帝知道一切，安妮比上帝更清楚’。” 皮克•戈斯拉尔还看到了安妮在她13岁生日时从父母那里作为礼物得到的日记本。就是这个日记本里包含了“安妮的日记”。安妮在1942年6月14日的日记中写道：“汉娜和詹是我的两个好朋友”，“人们看到我们在一起就说‘安妮，汉娜，詹走吧’。” 德国在1940年入侵中立国荷兰，1942年安妮一家为了躲避大屠杀藏身阁楼，两人由此分手了。两人再次见面是1945年2月在德国卑尔根贝尔森的犹太人强制收容所。安妮于1944年因某人的告密而被捕，来到这里遇到了汉娜。两人被关押在其他区域，偶尔隔着栅栏问候。皮克•戈斯拉尔生前回忆说，在该收容所失去姐姐的安妮当时流着眼泪伤心地说“我再也没有任何亲人了”。 安妮在当年3月因患斑疹伤寒而失去了生命。一个月后，联军解放了卑尔根贝尔森集中营，皮克•戈斯拉尔于1947年前往以色列，成为了一名护士。据安妮•弗兰克之家透露，皮克•戈斯拉尔生前曾说：“我幸存下来了，但安妮却没能做到这一点。”她怀着所有人都应该了解安妮最后日记后发生了什么事情的义务感，一生都在都在向世人告知纳粹的暴行。 1997年，美国作家艾莉森•莱斯利•戈尔德曾将两人的故事写成小说。这部小说去年以电影《我最好的朋友安妮•弗兰克》上映。

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