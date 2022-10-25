朝野政党走向极端对决……明年还能顺利讨论国家财政问题吗?. October. 25, 2022 07:43. . 共同民主党决定抵制原定于今天举行的尹锡悦总统新年预算案国会施政演说。检察机关对共同民主党党首李在明的非法大选资金疑惑等展开调查，昨天为了再次对民主研究院进行扣押搜查而进入民主党办公楼，共同民主党反对称“这是企图扼杀在野党”。国民力量党则抨击在野党所称是“对国民的威胁”。政局已经超越了急冷，陷入了昏迷状态。 共同民主党此前曾提出“无视国会”“镇压在野党”，要求在发表施政演说之前“最低限度的道歉”。该党还声称，“在国政监查期间试图扣押搜查第一大在野党党部是妨碍国政监查的行为”，警告不要进行追加扣押搜查。尹锡悦总统对此表示：“在施政演说上附加条件，好像我们宪政史上没有听说过。”几乎在同一时间，检察机关试图进行追加扣押搜查。 总统通过国会施政演说，说明政府每年9月提交的第二年预算案，并要求协助审议及处理预算。国会以该演讲为基础设定预算审议方向。这是根据国会法第84条“对于预算案，将在全体会议上听取政府的施政演说”而制定的。听取施政演说属于国会的“基本责任”，不是轻率谈论抵制的对象。同时，由于国会拥有预算审议权，因此在今后的审议过程中需要在野党的协助也是现实。 新政府的首次预算案施政演说在即，近日检察机关的调查政局甚至到了在野党嚷嚷抵制的地步，实在令人遗憾。从卢泰愚政府时期开始实行预算案施政演说后，有过在野党不予鼓掌、举牌示威、部分议员中途退场，但没有出现全面抵制的事例。 执政党和在野党都应该阻止这种局面。从这一点来看，虽然是在执行法院发布的拘捕令，但令人怀疑，有必要非得在国政监查的最后一天、施政演说的前一天进入党部，刺激在野党吗?国政混乱和国会瘫痪带来的最终责任应该由执政党承担更多。虽然共同民主党也决定以后再决定具体方式，但也要知道，全面抵制难以得到国民的同意。与检察机关对李在明等人的调查无关，国会应继续讨论预算案审议和民生立法等问题。

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