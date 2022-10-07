美国“征求电动汽车补贴实施规则意见”……韩政府和汽车业界可能会提出例外适用意见. October. 07, 2022 07:33. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 随着美国拜登政府把补贴发放对象限定为北美产，韩国产电动汽车被排除在通货膨胀削减法案适用对象之外。为了制定通胀削减法减税施行规则，进入了意见征集程序。对此，韩国政府和汽车业界将向美国提出包含消除韩国产汽车补贴歧视方案的意见。据悉，韩国政府一直要求拜登政府，把与美国签订自贸协定的韩国产电动汽车纳入补贴发放对象，或把业已承诺对美投资的现代汽车生产的电动汽车认定为北美产，将其纳入补贴发放对象。 美国财政部和国税局当地时间5日表示，作为削减通胀法案实施前需要走过的意见收集程序，将在下个月4日之前接受对税制优惠的意见。拜登政府计划通过这一措施，在今年年底之前制定包括电动汽车补贴发放规定在内的削减通胀法案实施规则。 征求意见相关的削减通胀法案条款包括电动汽车、环保建筑、减免能源安保税等6个领域。削减通胀法案规定，只对在北美地区最终组装的电动汽车发放补贴，因此计划于2025年启动美国佐治亚州电动汽车工厂的现代汽车和起亚被排除在补贴发放对象之外。财政部在公告中要求"是否应该在指导（实施细则）中明确‘北美’和‘最终组装’的定义”提出意见。 韩国政府相关人士表示：“预计政府也将作为利害关系人提出意见，”“将与各部门及国内汽车业界进行讨论并予以应对。”国内汽车业界也正在准备参与意见收集程序。 美国财政部还要求对电动汽车使用的电池矿物规定提出意见。削减通胀法案规定，从明年开始，只有使用在美国以及与美国签有自贸协定的国家生产的矿物达到一定比率以上的电池，电动汽车才能得到补贴。计划通过意见收集程序，制定矿物原产地规定和矿物价值评价标准等。 拜登政府计划在削减通胀法案规定内制定实施规则，以便尽可能多的电动汽车得到补贴。总管削减通胀法案执行的白宫高级顾问约翰·波德斯塔5日会见记者时表示，“在今年结束之前，可以看到部分规则”，暗示了提前公布实施细则的可能性。

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