朝鲜越过日本威胁打击关岛……到了仔细检查延伸威慑启动态势的时候. October. 05, 2022 07:34. . 朝鲜昨天上午在慈江道茂坪里一带发射了一枚中程弹道导弹。该导弹高度为970公里，飞行4500公里，越过日本列岛落在太平洋海上。这一射程，不仅可以攻击冲绳等驻日美军基地，还可以攻击美国战略资产的起动基地关岛。这是朝鲜导弹自2017年9月以来时隔5年再次越过日本上空。韩美日三国一致强烈谴责朝鲜的挑衅行为。日本发布了导弹警报，并向部分地区下达了躲避指示。 此次中程导弹挑衅是过去10天来的第五次，从威胁日本甚至美国的武力示威来看，很有可能是朝鲜威胁要越过韩半岛正式展开战略挑衅的信号。与之前的四次短程导弹挑衅不同，此次朝鲜展示了在有事时朝着韩半岛展开的美军增援战斗力的打击能力。特别是，部署在关岛的B-52战略轰炸机等战略资产是对朝延伸威慑的核心战斗力。朝鲜的打算，是把美国对韩国和日本的防卫承诺推上试验台，试图在同盟之间制造裂痕。 不仅如此，朝鲜很有可能通过发射潜射导弹和洲际导弹、进行第七次核试验等，进一步提高挑衅水平。这被解读为试图重演5年前使韩半岛陷入一触即发的战争危机的“火焰和愤怒”的极端对抗局面。其内含的意图是，通过这一措施，巩固不受国际社会制裁的核拥有国，即像印度和巴基斯坦一样的地位，将朝美对话引向核裁军谈判而不是无核化。 事实上，应对朝鲜如此加剧紧张的挑衅比5年前更加困难。当时连中国都赞成对朝制裁，向金正恩政权施压，但现在中国和俄罗斯已经脱离了制裁战线。反而在中俄的庇护下，朝鲜变得更加气焰嚣张。但是没有必要过于敏感地应对。应该进一步提高执行力的延伸威慑力，即动员核和传统尖端战斗力的压倒性应对力，让朝鲜放弃盲目的赌博。现在应该冷静地加强韩美日安保合作，仔细检查延伸威慑的启动态势。

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