“如果说《柏青哥》是家庭生存小说,那么《小土地上的野兽们》则讲述了国家斗争”. September. 30, 2022 07:52. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “能与李敏真作家(54岁)的《柏青哥》(Pachinko•又称《弹子房游戏》)相比较,对我来说是莫大的荣幸。如果说《柏青哥》是家庭生存小说,那么《Beasts of a Little Land/小土地上的野兽们》则是一部讲述有关国家斗争的小说。” 韩裔美国人作家金珠惠(35岁•小照片)的长篇小说《小土地上的野兽们》(出版社茶山书城•大照片)28日在韩国出版。在迎来出版之际举行的视频座谈会上,金作家一方面感谢与李敏真作家的比较,另一方面也表现出了对自己作品的喜爱之情。 两部作品实际上有很多相似之处。讲述日本帝国主义强占时期独立运动和民众生活的《小土地上的野兽们》去年12月在美国出版,被选为亚马逊图书“当月最佳图书”。金作家还被提名为向为增进和平的文学作品颁发的“代顿文学和平奖”的最终候选人。美国2017年发行的《柏青哥》也是以日本帝国主义强占时期为背景,长期是纽约时报(NYT)和亚马逊图书畅销书,也是“全美图书奖”的最终候选作品。 《小土地上的野兽们》的主人公是日本帝国主义强占时期佃农的女儿、后来成为妓女的女性玉姬。与在京城经营妓院的倪丹和组成独立军的明宝、日军伊藤等交织在一起,最终冲破了曲折的近代史。 “从小就经常听到很多关于帮助白凡金九先生展开独立运动的外公的故事。父母总是为这样的外公感到骄傲。得益于此,我成长为喜欢读韩国历史书或小说的人。这就是我写韩国背景小说的最大动力。” 1987年出生于仁川的金作家9岁时移民到美国俄勒冈州波特兰。在普林斯顿大学专攻美术史学后在出版社工作,据说因人种歧视、性别歧视等原因一度活得非常辛苦。结果,一位上司甚至说“你是仆人”,于是她立即离开公司,致力于小说创作。因为没有积蓄,所以买了99美分的大豆和燕麦,坚持了下来,但(对于自己的决定)金作家表示“一点都不后悔”。 “完成小说花了6年时间。虽然在美国经历了各种歧视,但无论何时,我都为自身的(韩裔女性)身份认同感感到自豪。我相信这种自豪感成为了写韩国历史小说的支柱。下一部作品将讲述以俄罗斯和法国为背景的芭蕾舞女演员的故事。20年前(2002年)去过韩国,希望不久后能去看国立芭蕾舞团的演出。”

