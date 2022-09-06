游戏规则改变者. September. 06, 2022 08:05. by 林熙润记者 . 在乌克兰战争中，美国的高速机动炮兵火箭系统起到了改变游戏规则的作用。美国提供的远程榴弹炮、雷达波追踪导弹、凤凰幽灵等最新型无人机等也表现出了一如期待或更多的活跃。相反，俄罗斯武器却因未能展示其性能而受到嘲弄。 俄罗斯武器的声誉也随之下降。但事实上，这种情况已不是第一次。1948年开始的中东战争时期，美国和苏联竞相运送本国武器。当时，苏联提供的武器中，在第四次中东战争中消灭以色列战车部队的新型反坦克导弹或使无敌以色列空军化为焦土的SA-6等游戏规则改变者级新武器非常活跃，但整体上苏联武器的声誉比战争前有所下降。埃及总统纳赛尔强烈要求赫鲁晓夫支援苏联武器。赫鲁晓夫犹豫了。原因是，如果在实战中暴露出苏联产武器的虚象，国际武器市场的订单就会减少，价格也会下降。 俄罗斯武器的屈辱、美制武器的善战，在哪里可以找到原因呢？靠射程、发射速度、破坏力等数据，很难验证实战性能。即使士兵接受同样的训练，穿戴同样的装备，在实战中具有战斗经验的士兵和没有战斗经验的士兵的力量也会相差5倍、10倍以上。武器也一样。 另一个就是品质的均衡。具有超高强度炮身的野战炮可能会因轮胎不良或车轮轴的螺丝容易折断而成为无用之物。军需产业很容易成为腐败的温床。不参加战争而在射击场和仓库中结束寿命的武器也非常多。这种结构下，虽然微不足道但致命的不良行为可能会被掩盖。 经历过很多战争的国家会打仗。而死守和平的国家一旦发生战争，将很难捍卫和平。这就是战争与和平的悖论。

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