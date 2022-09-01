欧洲22个国家也可以用“Kakao T”应用程序呼叫出租车等. September. 01, 2022 07:41. by 池民九记者 warum@donga.com. Kakao Mobility（移动出行）在欧洲也将启动“移动出行漫游服务”，通过Kakao T应用程序（app）可以使用当地的车辆呼叫服务。 Kakao Mobility 31日表示：“出租车等当地车辆呼叫示范服务将于9月7日在德国上线，10月将扩大到欧洲22个国家。” 移动出行漫游是指通过在国内使用的Kakao T应用程序，呼叫海外当地移动工具的服务。Kakao Mobility目前在亚洲地区的8个国家提供这种服务。如果包括计划提供服务的欧洲地区，Kakao Mobility的漫游服务地区将增加到30个国家。 在欧洲地区，计划通过与移动出行中介平台企业“split”合作的方式，联动运营当地车辆呼叫服务。用户可以在Kakao T应用程序中用韩文输入出发地和目的地，选择移动工具。 在德国的示范漫游服务使用费为每次呼叫2500~3000韩元，在其他国家还没有确定使用费。Kakao Mobility相关人士解释说：“还计划增加可以与司机沟通的实时自动翻译聊天工具、当前位置照片传送服务等功能。” Kakao Mobility计划今后在奥地利、荷兰、瑞典等部分国家提供交通弱者、宠物专用服务。为了正式进军欧洲市场，决定对split进行战略投资，并正在调整金额等具体条件。

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