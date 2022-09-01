韩国政府：“不能接受向孤星基金赔偿2900亿韩元的判决”. September. 01, 2022 07:43. by 张恩智记者、朴钟民记者 jej@donga.com,blick@donga.com. 世界银行下属的国际投资争端解决中心决定，韩国政府应向美国私募基金“孤星基金”赔偿约2.165亿美元（约2920亿韩元）和利息185亿韩元等共约3100亿韩元。这相当于孤星基金方面要求的46.7950亿美元（约6.3万亿韩元）赔偿额中的4.6%。韩国政府表示“难以接受”，表明了不服判决的方针。 国际投资争端解决中心的孤星基金事件仲裁庭8月31日上午9点左右，引用孤星基金方面的部分主张，向韩国法务部发送了内容为“韩国政府向孤星基金赔偿约2920亿韩元”的判决书。另外，仲裁庭还要求韩国从2011年12月3日起到支付全部赔偿金为止，赔偿一个月期的美国国债收益率带来的利息。韩国法务部表示：“以目前为基准，推测利息额约为185亿韩元。” 当天的判决是自2012年11月孤星基金以韩国政府为对象提出6万亿韩元的“投资者-东道国投资争端解决机制”后，时隔10年作出的判决。“投资者-东道国投资争端解决机制”是海外投资者因对方国家的法令或政策遭受损失时通过国际仲裁获得损害赔偿的制度。 核心争论焦点是孤星基金和韩亚金融之间在出售外汇银行的协商过程中，韩国政府是否不正当地推迟出售，并施压降低出售价格。对此，仲裁庭承认了孤星基金和韩国政府都有责任。仲裁庭认为，虽然韩国政府违反了韩国-比利时、卢森堡投资保障协定上的公平、公平待遇义务，但孤星基金也有责任因被判有罪的外汇信用卡股价操纵事件而推迟出售。孤星基金在比利时设有皮包公司。 因此，仲裁庭承认孤星基金方面的50%过失相抵，只认定下调后的出售价格的一半即2.165亿美元为赔偿金。对于香港上海汇丰银行延迟批准出售外汇银行和不正当课税等争论焦点，孤星基金方面的主张全部被驳回。 韩国法务部长韩东勋当天下午在政府果川大楼法务部举行新闻发布会表示：“难以接受此次仲裁庭的判决，”“政府抱着国民的血汗税金不能流失一分钱的觉悟，将积极采取申请取消等后续措施。”如果韩国政府在120天内不服判决提出取消申请，国际投资争端解决中心内部将组成取消委员会，讨论是否撤销判决。

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