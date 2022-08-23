现代汽车-LG能源解决方案等电池组工厂在海外获得9500亿韩元投资资金. August. 23, 2022 07:40. by 金昌德 drake007@donga.com. 现代汽车、起亚、现代摩比斯、LG能源解决方案在印度尼西亚建设的电池组合作工厂最近从海外金融机构那里确保了1万亿韩元规模的投资资金。 22日，据现代汽车集团和LG能源解决方案等透露，5家海外金融机构决定提供共7.1亿美元（约9524亿韩元）的资金贷款。贷款期限为10年，合作公司将根据事业进行阶段，从5家金融公司依次提取资金。 预计通过此次资金确保，合作工厂建设将获得更大的动力。因为，在全球利率上调基调和经济萧条的忧虑出现的情况下，大规模资金筹措的不确定性消失了。 印度尼西亚电池组工厂是国内企业之间的第一家海外合作公司，因此备受关注。因为，虽然国内电池企业与全球整车企业建立合作工厂的事例逐渐增加，但此前国内企业之间却没有合作的事例。 现代汽车等4家公司去年8月在雅加达附近的卡拉旺产业园区内成立了电池组合作公司，并决定投资约11亿美元。合作工厂预计将于明年上半年（1~6月）竣工。电池组的批量生产计划于2024年上半年进行。

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