“提供270万套住宅”……要仔细研判实现的可能性. August. 17, 2022 08:01. . 尹锡悦政府昨天公布了5年内在全国范围内提供270万套住宅的房地产对策。其核心是激活重建、再开发和民间的市中心复合事业，向首尔提供50万套住宅等，通过放宽各种限制，大幅扩大住宅供应。 在当天出台的“8·16对策”中，政府为了增加首尔、首都圈的重建、再开发公寓的供应，决定减少每户数千万至数亿韩元的重建负担金，并降低过于严格的安全诊断门槛。在临站地角等地推进的民间主导高密度复合开发，容积率最多允许500%。另外，还将推出以市价70%以下的价格供应，居住后卖给国家就能保障市场价差额的青年原价住宅。 首尔的住宅普及率仍然停留在95%的水平，因此有必要制定稳定、持续供应住宅的对策。考虑到想要搬到更好的房子的需求、一两人家庭的急剧增加，首尔、首都圈的住宅普及率有必要提高到110%。尽管如此，对于此次供应对策的实现可能性，仍然要提出疑问。 根据“8·16对策”，仅首尔就要在5年内实现比过去5年间供应的32万套多56%的50万套住宅供应。即使目标是“许可标准”，也要通过重建、再开发、高密度开发等方式提供目前为171万套的首尔共同住宅的30%的住宅。即使放宽限制，压缩各种程序，提高速度，也是很难实现的目标。 此外，要想缓解重建负担金，必须修改《重建超额利润回收法》，但由于共同民主党反对，通过的可能性不高。重建、再开发公寓居民期待较大的安全诊断限制的放宽，仅通过修改施行令就可以实现，但朴槿惠政府在2014年放宽标准时，曾发生过首尔重建公寓交易价格暴涨等副作用。 相比提出的数字，政府更应该集中精力增加实际住宅供给的方案。虽然首尔公寓价格连续11周下降等，房价呈下降稳定趋势，但这是急剧上调利率的结果，因此明年以后的情况可能会发生巨大变化。特别是，不能因为过分的政府供给驱动，令房地产市场出现动荡。

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